Cuenta regresiva: cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo

Feriados de la segunda mitad de 2026

El segundo semestre del año también tendrá algunos fines de semana largos, pero no tantos como el primero. Casi un mes después de los feriados de junio, julio llegará con el próximo feriado extra largo. Esto implica que estará formado por cuatro días y no tres: el jueves 9 de julio, Día de la Independencia y feriado inamovible; el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.