Cuenta regresiva: cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo

Resumen para apurados
- Los argentinos tendrán un nuevo fin de semana largo en junio por el traslado del feriado de Güemes, marcando la continuidad del calendario de descanso nacional.
- El feriado del 17 de junio se traslada al lunes 15 para crear un fin de semana de tres días. Quienes trabajen esa jornada cobrarán el doble según la ley laboral vigente.
- Este esquema anticipa los feriados del segundo semestre, que incluirá fines de semana de cuatro días en julio y diciembre, impulsando el turismo y la economía local.
El calendario del año va llegando a cubrir su primera mitad y, en menos de lo que parece, los argentinos ya vivieron gran parte de los feriados nacionales que se habían dispuesto. Tras el único fin de semana largo de tres días de mayo, habrá que esperar algunas semanas hasta el siguiente. Pero no será demasiado, porque la tercera semana de junio está llena de conmemoraciones oficiales.
Desde enero, todos los meses incluyeron al menos un fin de semana largo, una costumbre que ya se instaló en el calendario mental de los argentinos. Ahora, faltan dos semanas completas para llegar al próximo fin de semana largo. Aunque junio tiene dos feriados, solo uno de ellos formará parte de un fin de semana extendido de tres días.
Cuándo son los próximos feriados
Ambos feriados de junio coincidirán en la misma semana. Aunque están separados por tres días, uno de ellos fue trasladado. El primero es el del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente conmemorado el 17 de junio. Pero este año fue trasladado al lunes anterior de la misma semana. El fin de semana largo quedará conformado así por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15.
Solo cinco días después llegará el segundo feriado, que pasará desapercibido para muchos. El sábado 20 se celebra el Día de la Bandera o Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Al ser un feriado inamovible, no se trasladará, sino que permanecerá en el día original.
Quienes trabajen cualquiera de los dos feriados deberán recibir un pago doble por la prestación de servicios. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 considera que a los feriados les corresponden las mismas reglas del descanso dominical, razón por la que la jornada trabajada se abona un 100% más.
Feriados de la segunda mitad de 2026
El segundo semestre del año también tendrá algunos fines de semana largos, pero no tantos como el primero. Casi un mes después de los feriados de junio, julio llegará con el próximo feriado extra largo. Esto implica que estará formado por cuatro días y no tres: el jueves 9 de julio, Día de la Independencia y feriado inamovible; el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.
En agosto habrá un único feriado: el del 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ser un feriado trasladable, podría moverse. Pero como coincide con un día lunes, el Gobierno nacional decidió dejarlo en el mismo día para formar un nuevo fin de semana de tres días.
Septiembre no tiene feriados nacionales, sino tres días festivos que alcanzan solo a una comunidad religiosa. El sábado 12 y domingo 13 se celebrará el Año Nuevo Judío. Luego, el lunes 21 será el Día del Perdón.
Octubre y noviembre tendrán también un feriado trasladable cada uno: en el caso de octubre, será el del 12, Día de la Diversidad Cultural, que coincide con un lunes; en noviembre, el 23, por el Día de la Soberanía Nacional. En este último feriado, la fecha original es el 20, pero se decidió trasladarla hasta el lunes siguiente.
Diciembre tendrá el último fin de semana XXL –de cuatro días–. Iniciará el sábado 5, seguirá por el domingo 6 e incluirá también el día no laborable del lunes 7 y el día de la Inmaculada Concepción de María del martes 8. Para cerrar el año, Navidad será un viernes, por lo que habrá un nuevo fin de semana de tres días, el último del año.