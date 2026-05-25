Para qué sirve rociar vinagre en la grifería del baño y cómo aplicarlo correctamente

Cómo se aplica este truco correctamente

Para limpiar y mantener las canillas del baño relucientes, basta con colocar vinagre blanco en un pulverizador, rociar la base y las zonas con manchas, y dejar actuar entre 10 y 20 minutos. Luego, se debe fregar la superficie con un paño húmedo o esponja suave y secar bien para evitar nuevas marcas de agua; incluso, si el sarro está muy adherido, se puede envolver la grifería con papel de cocina empapado en vinagre durante media hora para ablandarlo por completo.