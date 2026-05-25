Cumpleaños en Madrid y regalo especial: así celebró Lucía Galán sus 65 años

Resumen para apurados
- La cantante Lucía Galán celebró sus 65 años este sábado en Madrid junto a su familia, tras finalizar la gira de Pimpinela y recuperarse de una cirugía reciente.
- El festejo, organizado por su hija Rocío y su yerno en España, incluyó retratos personalizados de regalo y una cena, mientras su hermano Joaquín la saludó a la distancia.
- Este festejo consolida un período de descanso y reencuentro familiar para la cantante en España, tras superar desafíos de salud y cerrar la última gira de Pimpinela.
Este sábado la familia de “Pimpinela” estuvo de festejo. Lucía Galán, la mitad del dúo, celebró sus 65 años de una forma distinta y recibió cientos de saludos y un regalo muy especial. Desde España, la hermana de Joaquín Galán compartió en sus redes sociales cómo fue el día especial. Incluso mostró el exclusivo regalo que recibió, diseñado especialmente para ella.
Lucía nació el 23 de mayo de 1961 bajo el nombre de María Graciela Galán Cuervo, al que hizo referencia en uno de sus posteos de cumpleaños. “Siempre se complica cuando se canta ‘que los cumplas…?’. Porque me pueden decir: Graciela, Lucía, mamá, y se arma una confusión jajaja”, compartió junto a un video que resumió su día.
Pese a que Joaquín no estuvo presente en su cumpleaños –se quedó en Argentina–, desde la cuenta del dúo –@duopimpinela– la homenajeó con un emotivo video.
Post Instagram
Minuto a minuto del cumpleaños de Lucía Galán
Uno de los primeros posteos que hizo Galán en su cuenta de Instagram –@luciaggalan– fue la decoración que le dio la bienvenida en el sitio donde festejó. Globos burdeos, crema, dorados y cobre, y uno gigante de una torta con un “Happy Birthday” incluido, la recibieron en el living.
Los grandes anfitriones de la celebración fueron su hija Rocío Hazán Galán y su pareja, Damián Aramendi. El día completo dejó ver la íntima relación que guardan la cantante y su hija, quien se casó hace apenas unos meses. Luego de haber terminado la gira “Pimpinela: Noticias del amor”, la artista aprovechó para celebrar todos los grandes acontecimientos que atravesaron su vida en 2026 y partió a España, donde también se reunió con otros familiares.
El detalle que cautivó la atención de Galán fueron los cuadros que le obsequiaron y que eligió mostrar en redes: un retrato suyo y uno de Rocío, con el mismo estilo impresionista, llenos de colores cálidos con pinceladas en efecto tornasolado.
Galán también publicó el momento de soplar la velita de la torta y lo que consideró más importante: los momentos junto a su hija. Por la noche, después del festejo familiar, hubo una segunda comida. Aramendi y Hazán Galán, quienes organizaron todo el día de festejo, llevaron a la cumpleañera a terminar su jornada en un lujoso restaurante donde disfrutaron de la comida asiática.