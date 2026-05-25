Cumpleaños en Madrid y regalo especial: así celebró Lucía Galán sus 65 años

Los grandes anfitriones de la celebración fueron su hija Rocío Hazán Galán y su pareja, Damián Aramendi. El día completo dejó ver la íntima relación que guardan la cantante y su hija, quien se casó hace apenas unos meses. Luego de haber terminado la gira “Pimpinela: Noticias del amor”, la artista aprovechó para celebrar todos los grandes acontecimientos que atravesaron su vida en 2026 y partió a España, donde también se reunió con otros familiares.