“Pensaba que me iban a matar”: Lucía Galán recordó un show de Pimpinela en África en “Nadie dice nada”

“Pimpinela” acaba de presentar su nueva gira “Noticias del Amor”. Luego de una extensa gira que incluyó países como España, Estados Unidos y México, regresan a Argentina para hacer nuevas presentaciones. La mañana de este jueves fueron los invitados estrella del programa de Nicolás Occhiato, “Nadie dice nada”. Durante la entrevista, Lucía Galán recordó un show en el que pensó que estaba en peligro.
En la visita a Luzu TV, el dúo de hermanos hizo un recorrido por algunos hitos de su carrera. Como no podía ser de otro modo, no faltó la interpretación de clásicos como “Olvídame y pega la vuelta” y “La familia”, canción que logró emocionar hasta las lágrimas a “Momi” Giardina y a su hija.
La anécdota tragicómica de Lucía Galán en “Nadie dice nada”
En medio de un clima familiar, de bromas y risas, el dúo contó cuál fue su show más extraño a lo largo de su carrera. La consulta vino de Santi Talledo, que quiso saber sobre su presentación más singular. Tanto Lucía como Joaquín Galán tuvieron en claro cuál era la respuesta: un concierto que dieron en Melilla, una ciudad autónoma española situada al norte de África, en la frontera con Marruecos.
La particularidad no fue exactamente por el punto geográfico, ya que “Pimpinela” recorrió escenarios de todo el mundo. Lo que llamó la atención de los cantantes, según contaron, fue la forma en que se había dispuesto el público. De un lado de la tribuna se habían sentado los hombres y, del otro, solo las mujeres, según recordó Lucía.
“Yo pensaba: ‘cuando salga, me van a matar’”, dijo recordando la sorpresa que se llevó en el momento al ver la separación de hombres y mujeres. “Con todo respeto… son muy machistas”, reconoció a su vez. La imposibilidad de compartir espacio le hizo pensar a la cantante que a lo mejor sus canciones podían no ser bien recibidas.
“Salía esta loca gritándole a él, en un país re contra religioso en el que ni se sentaban juntos en una tribuna…”, analizó Galán. Es que las letras de “Pimpinela” se caracterizaron siempre por las performances que implican sobre el escenario y las peleas a modo de diálogo en las que la mujer, generalmente, es la víctima pero también la que hace los reclamos en un tono al que los habitantes de Melilla no estarían acostumbrados.
Pero el show tuvo un final feliz para todos. El público, que había empezado con un aplauso apenas perceptible, terminó por conectar con el dúo y celebrar a lo grande sus interpretaciones.