“Pensaba que me iban a matar”: Lucía Galán recordó un show de Pimpinela en África en “Nadie dice nada”

“Salía esta loca gritándole a él, en un país re contra religioso en el que ni se sentaban juntos en una tribuna…”, analizó Galán. Es que las letras de “Pimpinela” se caracterizaron siempre por las performances que implican sobre el escenario y las peleas a modo de diálogo en las que la mujer, generalmente, es la víctima pero también la que hace los reclamos en un tono al que los habitantes de Melilla no estarían acostumbrados.