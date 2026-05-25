Qué dulces se comen el 25 de Mayo: los postres que no pueden faltar en la mesa patria

De herencia árabe a ícono argentino: el alfajor

Los alfajores también eran muy apreciados en la época colonial, aunque sus comienzos distaban mucho de lo que conocemos hoy. Con un origen árabe (el Alhasú), su primera versión consistía en una pasta de almendras, nueces y miel cubierta por dos tapas de oblea, asemejándose más a un turrón. Llegaron a América a fines del siglo XV y fue en el Río de la Plata donde se obró la magia: se les sumó el dulce de leche y se adoptó el formato de sándwich.