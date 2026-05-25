Préstamos Anses 2026: quiénes podrían acceder a créditos de hasta $1.500.000

Bajo la nueva modalidad, la persona solicitante prescindirá de la recepción de dinero en efectivo. En su lugar, el sistema requerirá ingresar a la plataforma Mi Anses para declarar la entidad financiera con la que se mantiene el saldo pendiente; tras la verificación correspondiente de los datos, el organismo previsional efectuará una transferencia directa al acreedor para cancelar el pasivo, transformando una obligación financiera costosa en un crédito de condiciones más accesibles.