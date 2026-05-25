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Préstamos Anses 2026: quiénes podrían acceder a créditos de hasta $1.500.000

Una iniciativa parlamentaria planea restituir los préstamos del organismo previsional bajo un esquema financiero totalmente renovado.

Préstamos Anses 2026: quiénes podrían acceder a créditos de hasta $1.500.000
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un proyecto de ley en Argentina busca reactivar los créditos de Anses para 2026, ofreciendo hasta $1.500.000 a sectores vulnerables para desendeudarse ante la inflación.
  • Tras la suspensión del programa por el Gobierno, la propuesta plantea un sistema digital que no entregará efectivo, sino que transferirá el dinero para saldar deudas bancarias.
  • De aprobarse en el Congreso, la medida beneficiaría a más de 10 millones de personas, entre jubilados y monotributistas, implementándose en el segundo semestre de 2026.
Resumen generado con IA

El programa nacional de Créditos de Anses se esncuentra en una etapa de suspensión por tiempo indeterminado tras la asunción de la actual gestión del Gobierno Nacional. A pesar de esta interrupción, avanza en el ámbito legislativo un proyecto de ley que persigue la reactivación del beneficio, modificando su propósito original hacia el desendeudamiento de los sectores vulnerables en lugar de incentivar el consumo personal.

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La propuesta contempla un sistema de financiamiento estructurado especialmente para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones sociales y trabajadores con ingresos mínimos. Según las pautas fijadas en los debates parlamentarios, el límite máximo de los préstamos ascendería a $1.500.000, un monto destinado a aliviar de forma directa la situación financiera de los hogares frente al actual escenario inflacionario.

Diferencias en el movimiento del dinerio

A diferencia de las ediciones anteriores, en las cuales el dinero se depositaba de forma directa en la cuenta bancaria del beneficiario, esta propuesta legislativa introduce un mecanismo estrictamente digital. El propósito central de la medida apunta a asistir a los sectores que enfrentan deudas acumuladas en sus tarjetas de crédito o compromisos financieros informales bajo tasas de interés usurarias.

Bajo la nueva modalidad, la persona solicitante prescindirá de la recepción de dinero en efectivo. En su lugar, el sistema requerirá ingresar a la plataforma Mi Anses para declarar la entidad financiera con la que se mantiene el saldo pendiente; tras la verificación correspondiente de los datos, el organismo previsional efectuará una transferencia directa al acreedor para cancelar el pasivo, transformando una obligación financiera costosa en un crédito de condiciones más accesibles.

¿Quiénes podrían solicitarlo?

El universo potencial de beneficiarios superaría las 10 millones de personas. Según el borrador del proyecto, los grupos alcanzados serían:

  • Jubilados y pensionados (SIPA): cuyos ingresos no superen los seis haberes mínimos.
  • Asignaciones: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).
  • Monotributistas: categorías A, B, C y D.
  • Trabajadores registrados: empleados de casas particulares.
  • Pensiones No Contributivas.

Los autores de la medida estiman que, de alcanzar los consensos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante los próximos meses, el sistema de financiamiento estará disponible para el público general. Bajo ese escenario favorable, la implementación efectiva y el acceso a las nuevas líneas crediticias ocurrirían recién durante el segundo semestre de 2026.

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