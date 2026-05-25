Cuándo se cobra el voucher educativo 2026: así podés verificar el pago en Anses

Con respecto a los plazos de acceso, la plataforma oficial de la Anses detalla que el período de inscripción correspondiente al ciclo 2026 concluyó de manera definitiva el pasado 30 de abril. Asimismo, la distribución de los fondos durante mayo se organizó de forma similar al cronograma de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando un sistema de pagos escalonado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.