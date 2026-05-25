Cuándo se cobra el voucher educativo 2026: así podés verificar el pago en Anses

Resumen para apurados
- El Gobierno distribuye en mayo de 2026 el voucher educativo para familias vulnerables con hijos en escuelas privadas subsidiadas, con pagos escalonados por DNI vía ANSES.
- Quienes se inscribieron hasta el 30 de abril pueden consultar su pago en Mi Argentina. Para mantenerlo, se exige regularidad escolar, cuotas al día e ingresos bajo 7 salarios mínimos.
- Esta ayuda busca sostener la matrícula en escuelas privadas subvencionadas, aunque su continuidad mensual dependerá del estricto control de la asistencia y del límite de ingresos.
El Gobierno Nacional mantiene vigentes diversas alternativas de asignaciones y beneficios económicos con el propósito de brindar asistencia a los sectores en situación de vulnerabilidad. Dentro de este esquema se destaca el denominado voucher educativo, una asistencia financiera diseñada específicamente para aquellas familias con hijos escolarizados en instituciones de gestión privada que perciban un mínimo del 75% de aporte estatal.
Con respecto a los plazos de acceso, la plataforma oficial de la Anses detalla que el período de inscripción correspondiente al ciclo 2026 concluyó de manera definitiva el pasado 30 de abril. Asimismo, la distribución de los fondos durante mayo se organizó de forma similar al cronograma de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aplicando un sistema de pagos escalonado según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.
Cómo saber cuándo se cobra el voucher educativo 2026
Para corroborar la existencia de actualizaciones sobre el voucher educativo, resulta necesario ingresar a la plataforma digital del programa gestionado por la Secretaría de Educación. El seguimiento de las solicitudes previamente cargadas, la verificación de su estado de aprobación y la consulta sobre los cronogramas de pago requieren acceder al apartado específico de Vouchers Educativos empleando las credenciales de acceso de la plataforma Mi Argentina.
Este incentivo estudiantil consiste en una asistencia financiera que el Gobierno otorga a los alumnos matriculados en establecimientos de gestión privada en sus diferentes niveles académicos. El beneficio contempla la acreditación de una suma de dinero mensual por cada menor de edad que asista a una institución educativa que cumpla con los requisitos estipulados, rigiéndose estrictamente por las pautas fijadas en el reglamento del programa.
Requisitos para mantener el cobro mensual
Para no perder el beneficio durante el ciclo lectivo 2026, las familias deben cumplir con las siguientes condiciones:
Asistencia escolar: se debe garantizar la regularidad del alumno en la institución de gestión privada (con al menos 75% de aporte estatal).
Pago de cuotas: el programa establece que si se adeudan dos cuotas, el beneficio se suspende hasta regularizar la situación. Si la deuda llega a tres cuotas, el beneficio se cancela definitivamente.
Ingresos familiares: el grupo familiar no debe superar el tope de 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).