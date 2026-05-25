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El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras lograr su mejor resultado histórico en la Fórmula 1

El piloto argentino consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 tras finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá.

El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras lograr su mejor resultado histórico en la Fórmula 1
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto hizo historia al lograr su mejor resultado en la F1 tras finalizar sexto con Alpine en el GP de Canadá para consolidar su campaña de 2024.
  • A pesar de sufrir un golpe contra el muro tras salir de boxes que dañó su suspensión, el corredor administró el ritmo y sumó puntos clave junto a su compañero Pierre Gasly.
  • Este desempeño consolida a Colapinto como una de las revelaciones de la Fórmula 1 y refuerza sus expectativas de crecimiento en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a hacer historia en la Fórmula 1. El piloto argentino terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y consiguió el mejor resultado de su carrera desde su llegada a la máxima categoría en 2024. Después de una carrera muy exigente y marcada por distintos incidentes, el corredor de Alpine no ocultó su felicidad y les dedicó unas palabras muy especiales a los fanáticos argentinos.

“Fue una carrera larga, un poco solitaria, pero igualmente nos llevamos los puntos. Doble punto para el equipo, otra vez sextos y octavos, es muy bueno. Estoy muy feliz, contento y ahora a enfocarnos en la próxima”, expresó Colapinto apenas terminó la competencia en Montreal, donde también sumó puntos Pierre Gasly al finalizar octavo.

El mensaje de Franco Colapinto para los hinchas argentinos

El argentino también reveló que durante la carrera sufrió un pequeño golpe contra el muro después de salir de boxes. “Pisé un poco de agua y me fui. Le pegué fuerte a la pared con la parte izquierda y la suspensión quedó un poco mal, entonces fui tranquilo hasta el final”, explicó sobre uno de los momentos más delicados de la competencia.

Más allá de ese inconveniente, Colapinto logró sostener un ritmo competitivo y administró la carrera para terminar dentro de los primeros puestos. Luego, emocionado por el resultado, les dedicó este histórico sexto lugar a todos los argentinos que lo acompañan desde sus inicios en el automovilismo. “Estoy muy contento, la verdad que estoy feliz por este resultado. Se lo merecen por haberme apoyado tanto”, afirmó.

Además, el piloto de Alpine recordó los días especiales que vivió recientemente en Estados Unidos, donde compartió actividades junto a Lionel Messi durante el Road Show previo al Gran Premio. “Después del Road Show, de conocer a Leo, fue todo realmente muy positivo, así que hay que seguir así”, cerró Colapinto tras otra actuación que lo consolidó como una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1.

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