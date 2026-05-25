El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras lograr su mejor resultado histórico en la Fórmula 1

El mensaje de Franco Colapinto para los hinchas argentinos

El argentino también reveló que durante la carrera sufrió un pequeño golpe contra el muro después de salir de boxes. “Pisé un poco de agua y me fui. Le pegué fuerte a la pared con la parte izquierda y la suspensión quedó un poco mal, entonces fui tranquilo hasta el final”, explicó sobre uno de los momentos más delicados de la competencia.