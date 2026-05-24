Histórico: Colapinto brilló en Canadá y alcanzó su mejor resultado en la Fórmula 1
El emotivo diálogo entre Colapinto y el muro de Alpine tras el histórico sexto lugar en el GP de Canadá
"Ese es tu mejor resultado de todos los tiempos", le transmitió su ingeniero Stuart Barlow tras cruzar la bandera de cuadros. Repasá el ida y vuelta completo de un festejo a pura emoción en Montreal.Ver más
Terminó la carrera
¡Histórico! Colapinto finalizó sexto y logró su mejor resultado en la Fórmula 1. Kimi Antonelli fue el gran ganador en Montreal, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo y Max Verstappen completó el podio.
Nueva penalización para Hadjar
Colapinto está a 12 segundos del quinto lugar.
Hamilton adelanta a Verstappen
Lewis ubica su Ferrari en la segunda posición.
Gasly pelea con Lawson por el séptimo lugar
El francés está a apenas unas centésimas del británico.
10 vueltas restantes
Colapinto sostiene su sexto lugar sin mayores sobresaltos.
Así está el podio
Kimi Antonelli lidera la carrera; a seis segundos y medio lo sigue Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton presiona a apenas 0,8 segundos del neerlandés.
Penalización para Hadjar
El piloto que se ubica quinto, por delante de Colapinto, recibió una sanción de 10 segundos. De todas formas, la brecha sigue siendo muy amplia a favor de su rival, quien le lleva más de 40 segundos de ventaja al argentino.
Abandonó Pérez
"Checo" acusó un problema en la suspensión de su Cadillac y se despidió de la carrera.
Diálogo clave por la radio de Alpine
Desde el muro de Alpine empiezan a planificar los giros finales en Montreal. Stuart, el ingeniero de pista de Colapinto, le consultó al argentino sobre el rendimiento del auto ante una eventual neutralización: “Franco, si hubiera otro Safety Car y tuviéramos una parada gratis, ¿pondrías el neumático medio?”. La respuesta del pilarense fue contundente: “Sí, el medio estaba funcionando realmente bien”. Estrategia en marcha en el GP de Canadá; por ahora, a seguir con los neumáticos duros hasta cualquier eventualidad.
Cinco abandonos
Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) y Arvid Lindblad (Red Bull Racing) quedaron fuera de carrera.
Muy lejos del 5°, seguro delante del 7°
Colapinto marcha sexto, a más de 35 segundos de Leclerc. Por detrás, a 11 segundos de distancia, se ubica Lawson calzando neumáticos blandos.
Actualización del estado del coche de Colapinto
“Bien, no vemos nada en el piso del auto. Hay apenas un pequeño raspón en el endplate y en la rueda trasera izquierda.”
Estrategia conservadora de Alpine
La escudería eligió neumáticos duros para Colapinto (6°) y Gasly (8°) en lugar de los compuestos blandos. Una decisión estratégica que apunta a priorizar la durabilidad del caucho sobre el final de la carrera.
Colapinto chocó en la salida de boxes
Rozó contra el muro. Por ahora, no acusa daños graves.
Colapinto entró a los pits
Alpine eligió neumáticos duros para conservar el sexto lugar.
Abandono de Russell
Su monoplaza se detuvo y quedó fuera de carrera. Hay bandera amarilla en el sector y crecen las probabilidades de que ingrese el Auto de Seguridad.
Colapinto sostiene el séptimo lugar
El argentino aún no paró en los pits y gestiona de gran manera sus neumáticos medios. Por delante, Hadjar (6°) acusa el desgaste y deberá ingresar a los boxes pronto.
Kimi devuelve la posición por una maniobra riesgosa
Russell vuelve a estar primero.
Antonelli lidera la carrera
Le saca casi un segundo a su compañero Russell. Detrás marchan Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar y Colapinto.
Vuelta 21
Colapinto le saca buena diferencia a Laswon, su perseguidor inmediato, pero aún está lejos de Hadjar. El pilarense se asienta en el séptimo puesto.
Bandera amarilla
Albon está detenido en medio de la pista.
Los neumáticos medios de Colapinto alcanzan su mejor rendimiento
El argentino empieza a presionar a Hadjar por el sexto lugar, aunque aún está lejos (11 segundos).
Norris también entra a boxes
Ambos pilotos cambiarán sus compuestos intermedios para lluvias por neumáticos para pista seca. Colapinto gana otra posición (7°).
Piastri a los pits
Colapinto gana un lugar y se ubica 8°.
Comenzó el Gran Premio de Canadá
Gran largada de Norris, que ganó posiciones y alcanzó el primer lugar. Colapinto sostiene el 9°.
Largada abortada
Los pilotos darán otra vuelta de calentamiento.
El asfalto frío dificulta el agarre de los neumáticos
La pista está a 17°C, una temperatura sumamente baja. Será clave calentar los neumáticos lo más rápido posible para evitar la falta de adherencia.
Arranca la carrera
¡Semáforo apagado en Canadá! Con algunas gotas sobre el asfalto, el argentino ya corre en Montreal.
Infantino, presente en Canadá
El presidente de la FIFA se refirió al Mundial 2026 como el "más grande de la historia".
¡TENÉS QUE CERRAR TODO! IMPERDIBLE la nota de @Gp1Fossaroli con el presidente de la FIFA, GIANNI INFANTINO.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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Así será la largada
El asfalto canadiense ya recibe a los monoplazas para el procedimiento de partida bajo un panorama complejo de viento y llovizna. Mientras se aguarda por el himno oficial, repasá las posiciones de largada de los 22 pilotos que, en instantes, abrirán fuego en una carrera que promete ser cambiante.
Grid, set— Formula 1 (@F1) May 23, 2026
You don't want to miss tomorrow's Canadian Grand Prix! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/eiCndCE4mL
Colapinto se distiende en la previa de la carrera
El argentino regala camisetas a los fanáticos minutos antes de la luz verde en Canadá.
Pierre to the rescue! #F1 #CanadianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/e1dXxW0q1r— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
A 40 minutos de la largada
Hacen 12°C en Montreal y el abrigo de Colapinto demuestra el frío reinante en el circuito. Se estiman posibilidades de lluvia tenue; entre la precipitación y la baja temperatura, se esperan dificultades para calentar los neumáticos en el asfalto de la pista.
Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo
El piloto argentino de Alpine largará décimo en el Circuito Gilles-Villeneuve luego de un gran sábado en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y se metió en la Q3.Ver más
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Canadá marca el quinto capítulo del año de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llega con el envión anímico bien alto tras firmar su mejor fin de semana en la máxima categoría en Miami (7°). El piloto de Alpine viene de tener una actuación destacable el sábado en la vibrante carrera Sprint que ganó George Russell, en la que largó 13° y cruzó la meta en el noveno lugar, arañando los puntos. Horas después, el pilarense ratificó su gran nivel al meterse nuevamente en la Q3, lo que le permitirá partir este domingo desde la décima posición en la grilla y volver a superar a su compañero de garaje, Pierre Gasly. La pole position quedó otra vez para Russell, quien en un cierre infartante se la quitó al puntero del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal comenzará desde las 17 y contará con la televisación en vivo de Fox Sports, Disney+ y F1TV.