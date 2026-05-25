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¿Hielo en el inodoro? Cómo funciona este truco casero y por qué todos hablan de él

Este truco viral de limpieza sorprende por lo fácil que es y promete dejar el inodoro impecable.

¿Hielo en el inodoro? Cómo funciona este truco casero y por qué todos hablan de él
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Usuarios en redes sociales viralizaron un truco casero que utiliza hielo y vinagre para limpiar y desinfectar el inodoro de forma económica y erradicar bacterias cotidianas.
  • El método consiste en verter tres tazas de hielo y media taza de vinagre o limón en el inodoro, dejando actuar diez minutos antes de tirar la cadena para remover el sarro.
  • Esta alternativa ecológica y de bajo costo gana popularidad frente a desinfectantes químicos, respondiendo a una tendencia global de limpieza sostenible en el hogar.
Resumen generado con IA

La limpieza va variando según gustos y personas, preferencias y trucos secretos, van modificando las maneras. Siempre es útil conocer una nueva forma, fácil y barata de limpiar los hogares. Es por eso que en el último tiempo se viralizó un curioso método de limpieza para el baño.

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¿Alguna vez imaginaste que se puede limpiar tu inodoro con cubos de hielo? Esta manera de limpieza consiste en bases físicas claras sobre la reacción de las bacterias con el frío. Es sencillo, fácil y promete dejar el inodoro como nuevo.

¿Por qué poner cubos de hielo en el inodoro para limpiar?

Mantener el inodoro limpio es fundamental para evitar la proliferación de bacterias, hongos y malos olores. Para lograrlo, solemos utilizar productos de limpieza convencionales como pastillas sanitarias o líquidos desinfectantes. Sin embargo, gracias a internet, han surgido métodos alternativos que resultan económicos y sorprendentemente eficaces.

Uno de estos métodos consiste en arrojar cubitos de hielo dentro del inodoro. Al derretirse, generan fricción que ayuda a desprender residuos de sarro y minerales adheridos a las paredes. Si se combinan con ingredientes como vinagre blanco o jugo de limón, se consigue una limpieza más profunda y completamente natural.

¿Cómo limpiar el baño con el truco casero del hielo?

Para levar a cabo esta manera de limpiar el baño, solo se necesita hielo y jugo de limón o vinagre. Primero se debe colocar tres tazas de cubos de hielo en el interior del inodoro. Luego, agregá media taza de vinagre blanco o jugo de limón. Dejá actuar la mezcla durante 10 minutos y finalmente, tirá la cadena.

El vinagre o el limón ayudan a disolver las manchas y desinfectar, mientras que el hielo, al deslizarse y derretirse, colabora en eliminar los residuos más difíciles de forma mecánica. Se estima que un inodoro puede contener entre 10 mil y 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado, según diversos estudios microbiológicos.

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