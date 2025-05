Una genialidad: el truco con limón para limpiar el horno sin ningún esfuerzo

Por qué los limones son ideales para la limpieza

Contrariamente a lo que podrías pensar, esta no es otra receta supuestamente "milagrosa" que no hace nada, porque las bases de este truco están en la ciencia. Probablemente ya sepas que los limones no solo sirven para fines culinarios. Gracias a su acidez, aroma fresco y propiedades antibacterianas, los limones son muy eficaces para limpiar una amplia gama de superficies.