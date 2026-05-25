Por este motivo deberías apagar el Wi-Fi de tu celular cuando salís de casa

Probablemente tu celular ahora esté conectado a la red Wifi y también lo esté en las próximas horas y seguramente el resto de la semana. Rara vez pensamos en ella y así salimos de casa sin reparar en apagarla o siquiera chequear su estado. Y es ahí donde radica el problema porque hay buenas razones para no mantener activado el Wifi cuando se viaja a otros lados.