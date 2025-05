Whatsapp dejó de funcionar en todos estos iPhone y Android

iPhones en los que Whatsapp no es compatible

Meta avisó que algunos celulares iPhone ya no son compatibles con la aplicación. Estos son el iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Si bien algunos modelos de iPhone más antiguos se pueden actualizar a versiones de iOS más nuevas, los modelos enumerados anteriormente están limitados a iOS 12.5.7, que no alcanza el nuevo requisito mínimo. El iPhone 5s, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus se lanzaron en 2013 y 2014, indicó el medio Punch Lite.