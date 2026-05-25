Los signos de autismo en bebés que pueden detectarse desde los nueve meses

La identificación de la condición

Imaginemos que el bebé no desarrolla la capacidad de usar sus sentidos para relacionarse con el mundo, o que pierde las destrezas que ya había ganado en la interpretación de su medio ambiente. Eso es el autismo: es una condición en la que el niño percibe la realidad de un modo diferente, y en el que las cosas que mira, escucha o siente las percibe como extrañas o amenazadoras, por lo que, en respuesta, se retrae en sí mismo y se aísla de su medio ambiente.