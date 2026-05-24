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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 25 de mayo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para esta jornada Patria.

El frío no se va de Tucumán
El frío no se va de Tucumán LA GACETA / FOTOS ANALÍA JARAMILLO
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 25 de mayo en Tucumán una jornada fresca y con neblina, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 18°C.
  • El día patrio transcurrirá sin probabilidades de lluvias, con neblina matinal que disminuirá hacia la tarde y vientos leves del sudoeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
  • Este reporte anticipa el inicio de una semana con mañanas muy frías en la provincia, aunque se prevé un leve ascenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 20°C.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá este lunes 25 de mayo una jornada fresca y con presencia de nubosidad y neblina durante gran parte del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional actualizado durante la tarde del domingo.

La temperatura mínima prevista será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Durante la madrugada y la mañana se espera neblina, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para Tucumán este lunes

De acuerdo con los datos meteorológicos, no hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en Tucumán durante el feriado.

El viento soplará desde el sector sudoeste con velocidades leves, entre 7 y 12 km/h durante la mañana, disminuyendo hacia la tarde y la noche. La visibilidad se mantiene en 8 kilómetros y la humedad ronda el 61%.

Cómo estará el clima durante el día

Madrugada: neblina y 8°C

Mañana: neblina y 6°C

Tarde: parcialmente nublado y 18°C

Noche: parcialmente nublado y 14°C

Además, el pronóstico extendido anticipa una semana con temperaturas frescas en las primeras horas del día y máximas cercanas a los 20°C en Tucumán.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
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