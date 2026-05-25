Rige la alerta amarilla y violeta en el país: tormentas y niebla marcarán los festejos del 25 de mayo

En Buenos Aires, el fenómeno se extenderá también hasta mañana en Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, al igual que en Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. En General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha, así como en General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, y en el sector occidental de Castelli, esta situación se mantendrá hasta el miércoles. En la costa atlántica también hay advertencias, precisamente en las zonas oeste de Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo, además de Pilar y también al sur, en Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el sector oeste de General Pueyrredón.