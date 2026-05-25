Rige la alerta amarilla y violeta en el país: tormentas y niebla marcarán los festejos del 25 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este 25 de mayo alertas por fuertes tormentas en Misiones y densa niebla en el Litoral y Buenos Aires, afectando los festejos patrios.
- Tras varias jornadas estables, el fenómeno provocará lluvias con actividad eléctrica en el noreste y una drástica reducción de visibilidad por niebla en el centro del país.
- Para evitar accidentes y daños, el SMN instó a limitar la circulación vial. Se prevé que las condiciones de baja visibilidad se mantengan en algunas regiones hasta el miércoles.
Tras una serie de jornadas sin mayores alteraciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de tormentas y bancos de niebla que afectarán a una porción del territorio nacional en medio de las celebraciones patrias. Por este 25 de mayo, la entidad climática señaló que estos eventos podrían causar daños o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN publicó cuáles son las provincias que deben extremar precauciones debido a episodios climáticos extremos que se harán lugar durante las conmemoraciones. En el caso de Misiones, la jornada estará caracterizada por lluvias de nivel amarillo, mientras que en la región del Litoral, la neblina reducirá la visibilidad. Para el resto de los distritos no se esperan condiciones adversas, mientras que el frío acompañará este lunes con mínimas que no superarán los 10°C.
Alerta por tormentas severas en el noreste
Para el noreste argentino, en la provincia de Misiones, el día estará marcado por lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de gran fuerza. El SMN advirtió que durante la noche, a partir de las 18 horas, el norte de Guaraní, San Pedro, Eldorado, Iguazú, Montecarlo y las zonas alta y baja de General Manuel Belgrano se enfrentarán a tormentas de variada magnitud. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.
Alerta violeta por niebla en el Litoral
Mientras tanto, bajando en el mapa hasta la región del Litoral, el sur de Santa Fe, en Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, rige la alerta violeta por niebla que afectará durante la mañana de hoy, un panorama que se replica en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, al norte de Entre Ríos. Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay también esperan baja visibilidad, así como Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.
En Buenos Aires, el fenómeno se extenderá también hasta mañana en Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, al igual que en Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. En General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y Suipacha, así como en General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y de Tandil, y en el sector occidental de Castelli, esta situación se mantendrá hasta el miércoles. En la costa atlántica también hay advertencias, precisamente en las zonas oeste de Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo, además de Pilar y también al sur, en Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el sector oeste de General Pueyrredón.
Ante la serie de fenómenos climáticos extremos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
Alerta por tormentas:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por niebla:
1. Evitá circular.
2. Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
3. Encendé las luces bajas y las antiniebla.
4. Reducí la velocidad.
5. En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
6. Mantenete informado por las autoridades.