¿Habrá aumento para las Becas Progresar? Anses confirmó qué pasará con los montos en mayo

Las Becas Progresar, el programa destinado a que los jóvenes puedan finalizar sus estudios primarios o secundarios, cursar carreras terciarias o universitarias, o capacitarse en oficios, continúa bajo la lupa de sus beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es la encargada de liquidar esta ayuda económica que coordina el Ministerio de Capital Humano, la y mantiene bajo cierta incertidumbre a los estudiantes sobre posibles modificaciones en los montos frente a la inflación de este mes.