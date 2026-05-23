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¿Habrá aumento para las Becas Progresar? Anses confirmó qué pasará con los montos en mayo

Tras las modificaciones en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, el Ministerio de Capital Humano y el organismo previsional aclararon el panorama sobre el programa de ayuda a los estudios.

Becas Progresar: ¿qué pasará con los montos de mayo?
Becas Progresar: ¿qué pasará con los montos de mayo? (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Anses y el Ministerio de Capital Humano confirmaron en mayo que las Becas Progresar en Argentina no tendrán aumentos, manteniendo el monto congelado en 35.000 pesos.
  • La decisión ocurre mientras se regularizan pagos adeudados de 2025 y se aprueban solicitudes para 2026. Del beneficio total, el organismo retiene un 20% de forma mensual.
  • El congelamiento del monto genera incertidumbre entre los estudiantes por la inflación, afectando el poder adquisitivo de los beneficiarios de las distintas líneas del programa.
Resumen generado con IA

Las Becas Progresar, el programa destinado a que los jóvenes puedan finalizar sus estudios primarios o secundarios, cursar carreras terciarias o universitarias, o capacitarse en oficios, continúa bajo la lupa de sus beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es la encargada de liquidar esta ayuda económica que coordina el Ministerio de Capital Humano, la y mantiene bajo cierta incertidumbre a los estudiantes sobre posibles modificaciones en los montos frente a la inflación de este mes.

Becas Progresar de Anses: cuál es el principal motivo de rechazo a los solicitantes

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La duda cobró fuerza luego de que el organismo previsional oficializara un incremento del 3,4% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Sin embargo, la cartera dirigida por Sandra Pettovello confirmó que las Becas Progresar no tendrán aumentos durante mayo de 2026. De esta manera, el valor bruto del beneficio se mantiene congelado en $35.000, una cifra se mantiene desde la gestión anterior.

Pagos adeudados y aprobación de solicitudes 2026

En paralelo, Anses llevó a cabo este viernes 22 de mayo la cancelación de pagos adeudados para un sector de los titulares. En estos depósitos se incluyeron conceptos pendientes correspondientes al ciclo lectivo 2025.

Mientras se regulariza la situación del año pasado, los nuevos postulantes del ciclo lectivo 2026 ya comenzaron a registrar novedades. Muchos de ellos ya pueden visualizar sus solicitudes aprobadas en la página oficial de las Becas Progresar, ingresando con sus credenciales de Mi Argentina.

Cabe recordar que, del total de $35.000, ANSES retiene mensualmente el 20% ($7.000) a los estudiantes de nivel obligatorio y de nivel superior (en este último caso, solo durante su primer año en el programa). Ese monto acumulado se liquida recién cuando se presentan las certificaciones que acreditan la condición de alumno regular.

Cuáles son las líneas vigentes del programa

El programa Progresar se organiza en diferentes líneas según el tipo de formación que realiza cada individuo:

  • Progresar Obligatorio: Pensada para quienes necesitan completar la escuela primaria o secundaria.
  • Progresar Superior: Incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas.
  • Progresar Enfermería: Enfocada exclusivamente en quienes cursan esta carrera de salud, con el beneficio de no tener tope de edad.
  • Formación Profesional: Orientada a cursos de capacitación laboral avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social AnsesSandra PettovelloMinisterio de Capital Humano
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