Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrar el sueldo anual complementario

El 2026 ya llegó a la mitad de su tramo, lo que no solo suscita el asombro de quienes piensan que el tiempo pasa muy rápido sino que también supone la llegada de algunos alivios económicos como es el Sueldo Anual Complementario (SAC), también llamado “aguinaldo”. Este derecho laboral corresponde a los trabajadores argentinos dentro del sistema formal de empleo, así como a jubilados y pensionados, para quienes se establece un plazo límite para cobrar el sueldo extra correspondiente.