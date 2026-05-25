Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrar el sueldo anual complementario

El 2026 ya llegó a la mitad de su tramo, lo que no solo suscita el asombro de quienes piensan que el tiempo pasa muy rápido sino que también supone la llegada de algunos alivios económicos como es el Sueldo Anual Complementario (SAC), también llamado “aguinaldo”. Este derecho laboral corresponde a los trabajadores argentinos dentro del sistema formal de empleo, así como a jubilados y pensionados, para quienes se establece un plazo límite para cobrar el sueldo extra correspondiente.
El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos, uno a mitad de año y otro a finales, en diciembre. En junio, los asalariados y los beneficiarios del sistema previsional reciben este haber extra de acuerdo a un plazo que no supera la última jornada laboral del mes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 27.073.
Según lo estipulado por la norma, cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente, por lo que se trataría del sueldo más alto entre enero y junio de este 2026.
¿Cuál es el plazo para cobrar el aguinaldo?
En este sentido, la fecha límite para que las empresas y el sector público abonen la primera cuota del SAC coincide con el martes 30 de junio. No obstante, la legislación vigente otorga a los empleadores un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento. Esto significa que el pago de este beneficio extraordinario podrá extenderse, de manera legal, hasta el lunes 6 de julio para un sector de los trabajadores.
Es fundamental recalcar que este derecho laboral alcanza de manera exclusiva a quienes se desempeñan en la actividad privada y la administración pública bajo el sistema formal, además de las empresas del Estado. Por el contrario, quedan excluidos de percibir el aguinaldo los trabajadores no registrados, el personal informal sin aportes y aquellas personas inscriptas en el régimen del Monotributo.
Cómo calcular el aguinaldo correspondiente
Para los empleados que completaron el semestre de manera íntegra, el cálculo resulta sencillo, ya que percibirán exactamente la mitad de su mejor remuneración. Sin embargo, para quienes no llegaron a cumplir los seis meses de antigüedad en su puesto, el aguinaldo se liquidará de forma proporcional al tiempo trabajado desde su ingreso.
En estos casos, la fórmula matemática que se aplica consiste en dividir el salario máximo percibido por doce y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados. De esta manera, si un empleado tiene un sueldo tope de $100.000 en el período pero solo computa seis meses de actividad, la operación dará como resultado un proporcional de $50.000, garantizando el cobro equitativo del beneficio.