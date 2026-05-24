Alarma en la selección argentina: qué lesión sufrió Lionel Messi en Inter Miami

La preocupación se instaló rápidamente alrededor de Lionel Messi. A menos de un mes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán debió abandonar el partido que Inter Miami disputó frente a Philadelphia Union por la MLS tras sentir una molestia muscular en la pierna izquierda.
La acción que encendió las alarmas ocurrió durante el segundo tiempo. Después de ejecutar un tiro libre desde el sector izquierdo, Messi quedó prácticamente inmóvil durante algunos segundos y empezó a evidenciar molestias físicas. Aunque intentó continuar dentro del campo, pocos minutos después le hizo señas al banco de suplentes y pidió el cambio.
Incluso antes de abandonar definitivamente el encuentro ya se lo veía limitado físicamente. En la última jugada que protagonizó ni siquiera continuó el ataque y quedó detenido cerca de la línea lateral esperando que el juego se frenara para salir. Sin asistencia médica, caminó directamente rumbo al vestuario.
Hubo otra situación previa que también generó dudas. Apenas comenzado el complemento, Messi encaró dentro del área, dejó rivales en el camino y cuando parecía listo para definir, frenó el movimiento y decidió ceder la pelota para Luis Suárez. Esa acción ahora es observada como una posible señal temprana de incomodidad física.
Hoyos intentó quitarle dramatismo a la situación
Tras el encuentro, el entrenador Guillermo Hoyos evitó dar demasiadas precisiones sobre el estado del capitán argentino. “Todavía no tenemos estudios. Sintió fatiga y preferimos no arriesgar”, explicó en conferencia de prensa. Sin embargo, su tono y la falta de detalles concretos no ayudaron a despejar la preocupación.
Según las primeras especulaciones, Messi habría sufrido una molestia muscular en la zona posterior de la pierna izquierda, aunque dentro del club creen que no se trataría de una lesión grave. De todas maneras, habrá que esperar los estudios médicos para conocer el diagnóstico definitivo.
La situación genera inquietud especialmente por el contexto. La Selección debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya sigue de cerca varios casos físicos delicados.
A la molestia de Messi se suman los problemas recientes de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Marcos Acuña, quien sufrió un inconveniente muscular durante la final que River perdió ante Belgrano.
En medio de un año cargado de exigencia física y calendario apretado, cualquier molestia de Messi se transforma automáticamente en noticia mundial. Y esta vez, a apenas 23 días del arranque de la Copa del Mundo, la alarma se encendió fuerte en Argentina.