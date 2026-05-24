Mountain bike: Nicolás Ortiz mostró todo su potencial en San Javier

Resumen para apurados
- Nicolás Ortiz ganó la tercera fecha del Campeonato Tucumano de mountain bike en San Javier, consolidándose como líder tras vencer en la categoría Elite.
- El ciclista superó condiciones de neblina y humedad en un circuito técnico, logrando su segunda victoria consecutiva, mientras Leila Luque se impuso entre las damas.
- Este triunfo perfila a Ortiz como el gran candidato al título de cross country y sirve de preparación para sus próximos desafíos nacionales en la provincia de Salta.
El Campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross country vivió una nueva jornada de alto nivel en el exigente circuito de San Javier, donde el principal protagonista fue Nicolás Ortiz, que se quedó con la victoria en la tercera fecha y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva.
El biker de Las Talitas no dejó dudas en una prueba marcada por un trazado técnico. Ortiz completó las seis vueltas al circuito de tres kilómetros en un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 57 segundos, imponiendo un ritmo sólido desde la largada y sacando una ventaja de casi cuatro minutos sobre sus perseguidores. El segundo lugar fue para Nicolás Pasallo, mientras que el podio lo completó José Barán, en una carrera que tuvo cambios de posiciones en la primera parte, pero que luego quedó prácticamente definida tras el avance del ganador.
Ortiz largó desde la tercera posición, pero rápidamente comenzó a marcar diferencias. En apenas la primera vuelta ya había tomado el liderazgo definitivo, aprovechando su lectura de carrera y su capacidad para adaptarse a un circuito que presentaba complicaciones adicionales por la humedad del suelo y la neblina matinal. “Cuando estábamos por largar había neblina y hacía mucho frío. Además el piso estaba bastante húmedo. En las curvas había que tener mucho cuidado”, explicó el vencedor, quien detalló cómo se dio su progresión en la competencia: “En la mitad de la primera vuelta logré pasar a Matías Carrizo y a Nicolás Pasallo. A partir de ahí agarré la punta y pude hacer mi ritmo hasta el final”.
El triunfo no solo significó una nueva victoria en el calendario, sino también una confirmación del gran presente del corredor, que ya había ganado en la segunda fecha del certamen. Con dos triunfos en tres presentaciones, Ortiz se consolida como uno de los principales candidatos al título en la categoría Elite. “Estoy muy contento. Siento que el esfuerzo está dando sus frutos. Estoy entrenando casi tres horas por día y este triunfo es una gran motivación para seguir adelante”, expresó el biker de 25 años, que combina su preparación con el trabajo diario en la bicicletería de su entrenador, Gabriel Quiroga.
El propio Ortiz no ocultó su ambición para lo que resta del campeonato. “No hay dudas de que estoy en mi mejor momento y espero seguir por este camino”, enfatizó. Además, el actual campeón tucumano de cross rural también se ilusiona con pelear el título en cross country, una disciplina en la que el nivel competitivo exige máxima regularidad en cada fecha. “La verdad que sería un sueño. Llevo dos victorias en tres fechas y las expectativas son grandes. Sé que no puedo relajarme porque el nivel es muy alto. Para poder ganar en Elite hay que dar siempre el máximo”, agregó el líder del certamen.
Su calendario inmediato también incluye desafíos fuera de la provincia. Ortiz confirmó que competirá en dos pruebas en Salta durante junio: el Desafío de las Nubes y el Desafío Serranías de Metán, esta última una exigente carrera en parejas donde compartirá equipo con “Gaby” Quiroga.
En la rama femenina, la victoria volvió a quedar en manos de una referente internacional. La cordobesa Leila Luque, actual campeona del mundo master, se impuso con autoridad al completar las cinco vueltas al trazado en 1 hora, 13 minutos y 53 segundos, logrando así su segundo triunfo consecutivo en el campeonato provincial.
Con esta nueva fecha disputada en San Javier, el Tucumano de mountain bike sigue consolidando un calendario competitivo y exigente, donde el nivel de los participantes y las condiciones de cada circuito elevan la vara carrera tras carrera. Ortiz, en ese contexto, aparece como el nombre propio del momento.
Los resultados de todas las categorías fueron los siguientes:
ELITE
1° Nicolás Ortiz
2° Nicolás Pasallo
3° José Agustín Baran
4° Augusto Elwart
5° César Iván Cabrera
6° Valentín Bossa
7° Wilde Nicolás
8° Matías Carrizo
SUB 23
1° Facundo Juárez Camurri
2° Sarmiento Segura Martin
3° Gonzalo Arias
CADETES
1° Santino Pérez Schmieloz
MASTER A
1° Matías Galindo
2° José Eduardo Vera
3° Germán Llomparte Frenzel
4° Exequiel Robles
5° Mauricio Usqueda
6° Ramiro Hernán Frías
MASTER B1
1° Marcos Álvarez
2° Óscar Díaz
3° Nicolás Rouges
4° Eduardo Medina
5° José Miguel Robles
6° Ramón Bernardo Díaz
7° Nicolás Páez Salas
8° Tuky Carrasco
9° Salvador Ruiz
10° Horacio Cattolica
11° Agustín Martínez Pardo
12° Álvaro Javier Viola
MASTER B2
1° Rodrigo Martínez Pardo
2° José María Suárez
3° Franco Velárdez
4° Luis Sigüenza
5° Leonardo García
MASTER C1
1° Quiroga Gabriel
2° José Villanueva
3° Agustín Conort
MASTER C2
1° Sergio Borras
2° Néstor Reynoso
3° Juan Marcos Díaz
4° Jorge Eduardo Pucheta
MASTER D1
1° Miguel Figueroa
MASTER D2
1° Jesús Durán
MENORES
1° Matías Benjamín Ferrera
INFANTILES A
1° Lorenzo Gutiérrez
2° Isabella Molina
3° Lucas Rojas
INFANTILES B
1° Thiago Surce
2° Luana Francesca Molina
3° Juan Cruz Juárez Camurri
4° José Fernández
PRE INFANTILES
1° Lisandro Álvarez
2° Felipe Martínez
3° Bianca Fernández
MOSCAS
1° Noah Valentino Molina
2° Dilan Fernández
PROMOCIONALES
1° Mauricio Fernández
2° Arnaldo Chávez
3° Gaspar Rogala
4° Pablo Iván Biagioli
5° Exequiel Yusef
6° Enzo Cavallín
7° Gastón Rearte
8° Javier Fernández
9° Matías Loydi
DAMAS ELITE
1° Leila Anabel Luque
DAMAS CADETES
1° Rosario Molina Rodríguez
DAMAS MASTER A
1° Mariana Toledo
DAMAS MASTER B1
1° Natacha Posse
DAMAS MASTER B2
1° Cecilia Espeche