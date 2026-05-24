Mountain bike: Nicolás Ortiz mostró todo su potencial en San Javier

Ortiz largó desde la tercera posición, pero rápidamente comenzó a marcar diferencias. En apenas la primera vuelta ya había tomado el liderazgo definitivo, aprovechando su lectura de carrera y su capacidad para adaptarse a un circuito que presentaba complicaciones adicionales por la humedad del suelo y la neblina matinal. “Cuando estábamos por largar había neblina y hacía mucho frío. Además el piso estaba bastante húmedo. En las curvas había que tener mucho cuidado”, explicó el vencedor, quien detalló cómo se dio su progresión en la competencia: “En la mitad de la primera vuelta logré pasar a Matías Carrizo y a Nicolás Pasallo. A partir de ahí agarré la punta y pude hacer mi ritmo hasta el final”.