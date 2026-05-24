DeportesSan Martín de Tucumán

Sin aprobados y con muchos puntos bajos, así quedó el 1x1 de San Martín en la derrota contra Atlanta

El equipo dirigido por Andrés Yllana mostró una imagen preocupante de cara al futuro de la Primera Nacional.

DE LO MEJOR. Arfaras intentó generar algo de peligro, pero estuvo muy solo. Para colmo, Yllana lo cambió en el complemento.
DE LO MEJOR. Arfaras intentó generar algo de peligro, pero estuvo muy solo. Para colmo, Yllana lo cambió en el complemento. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán cayó ante Atlanta en la Primera Nacional por un flojo desempeño colectivo e individual, dejando una preocupante imagen ante su público en La Ciudadela.
  • Bajo la dirección de Andrés Yllana, el equipo no mostró evolución y sumó bajos rendimientos individuales, incluyendo la expulsión de Diellos y cambios que no dieron resultado.
  • Esta derrota profundiza las dudas sobre el futuro del club en el torneo y exige una rápida reacción táctica del entrenador para revertir la racha y recuperar la confianza.
Resumen generado con IA

San Martín volvió a jugar mal, no mostró señales de evolución y terminó dejando una imagen preocupante frente a Atlanta. El equipo dirigido por Andrés Yllana fue superado desde lo colectivo y también quedó en deuda en varios rendimientos individuales en una derrota que profundizó las dudas en La Ciudadela.

El equipo tuvo niveles bajísimo en lo individual; por eso los hinchas se fueron lamentando el paso en falso.

El 1x1 de San Martín en la derrota contra el "Bohemio"

Darío Sand (5)

Prácticamente no tuvo tarea y en las pocas ocasiones que tuvo que intervenir lo hizo sin complicaciones. En el gol de Atlanta no tuvo nada que hacer.

Tiago Peñalba (4)

Inexplicablemente Yllana lo puso como lateral por derecha, cuando él siempre rindió mejor jugando de zaguero. Sufrió en marca y prácticamente no pasó nunca al ataque.

Ezequiel Parnisari (4)

Tuvo un duelo aparte con Alejandro Quintana, en el que ganó y perdió. Con el 0-1, terminó jugando de delantero.

Guillermo Rodríguez (4)

Cuando salió lejos, perdió. Pero lo hizo porque muchas veces el equipo retrocedió mal y quedó expuesto. Eso sí, siempre intentó desactivar cualquier riesgo para el arco “santo”.

Lucas Diarte (3)

Perdió mucho cuando lo atacaron por su sector; para colmo, con la pelota en los pies no estuvo preciso y erró muchos pases simples. En el segundo tiempo se fue de partido y terminó dejando un hueco enorme por su sector.

Jorge Juárez (5) 

Fue de lo mejor de San Martín; más por ganas que por juego. Igualmente, intentó siempre ir hacia adelante pero no encontró socio por su sector. En el complemento, Yllana lo mandó a jugar de lateral y después lo cambió.

Santiago Briñone (4)

Si bien puso mucho ímpetu, le transmitió su desorden al equipo. Nunca estuvo bien posicionado como volante central y a eso, en el complemento, San Martín lo pagó carísimo.

Nicolás Castro (4)

Era el encargado de hacer jugar al equipo y falló en esa misión. Lento, irresoluto y errático, para su defensa es que nunca nadie se acercó para generar sociedades.

Alan Cisnero (-)

Estuvo muy poco tiempo en cancha. En la primera pelota que tocó intentó ir para adelante, pero lo derribaron y no pudo recuperarse. Con su salida, San Martín no tuvo a nadie que pudiera ponerse el equipo al hombro.

Luca Arfaras (5)

Como en cada partido, fue uno de los jugadores de San Martín con mayor movilidad. Intentó siempre generar desequilibrio, pero también estuvo solo. En el complemento, el entrenador lo sacó rápidamente.

Diego Diellos (3)

Jugó muy lejos del área, todo un síntoma de que San Martín no tuvo juego y de que la pelota le llegó poco. Se hizo expulsar de manera infantil por dos faltas sobre el arquero Francisco Rago.

Luciano Ferreyra (3)

Yllana lo mandó a la cancha en lugar de Cisnero, pero no aportó nada. Por eso el entrenador lo cambió en el complemento. “Pupi” se fue muy enojado.

Benjamín Borasi (-)

Tuvo un par de desbordes por izquierda, que terminó mal.

Gonzalo Rodríguez (-)

Su ingresó no le aportó nada al equipo.

Facundo Pons (-)

Chocó más de lo que jugó. Para colmo lo hizo lejos del área.

Víctor Salazar (-)

Jugó poco para ser evaluado.

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