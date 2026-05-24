Dr. Legasov y Áspero mostraron guapeza en los clásicos del turf local

Barrionuevo habló sobre el desarrollo de la carrera y las características del pupilo de César Assad. “Me costó ponerlo en ritmo, pero después de los 1.000 metros me empezó a llevar solo. Suffolk se puso muy duro en el final, pero por suerte mi caballo guapeó. Puso mucha garra y alcanzó sobre el final. El rival no se entregaba nunca”, dijo el jinete que se encuentra radicado en Buenos Aires. “Ganar esta clase de carreras es una motivación grande. A veces, si no tenés un buen caballo, no podés demostrar mucho. Yo realizo un esfuerzo muy grande, tanto económico como en lo laboral para venir. Ahora voy a llegar casi a las 3 de la mañana a mi casa en Buenos Aires y a las seis de la mañana ya tengo que estar trabajando en el hipódromo de Palermo. Es decir que prácticamente no voy a dormir”, concluyó.