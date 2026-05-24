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Dr. Legasov y Áspero mostraron guapeza en los clásicos del turf local

Los clásicos "25 de Mayo" y "Patria" entregaron finales vibrantes, con definiciones por escaso margen. Se lucieron los jinetes José Alfredo Vizcarra y Sergio "Morrita" Barrionuevo.

FESTEJO. El jinete Sergio Barrionuevo celebra sobre la montura de Dr. Legasov al ganar el clásico 25 de Mayo.
FESTEJO. El jinete Sergio Barrionuevo celebra sobre la montura de Dr. Legasov al ganar el clásico "25 de Mayo".
Por Carlos Chirino Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Los caballos Áspero y Dr. Legasov ganaron los clásicos Patria y 25 de Mayo en el Hipódromo de Tucumán, tras imponerse por escaso margen en definiciones muy ajustadas.
  • Áspero venció tras desestimarse un reclamo en pista, mientras que Dr. Legasov triunfó guiado por Sergio Barrionuevo, quien reemplazó a último momento al jinete Rubén Camos.
  • Las victorias consolidan el liderazgo de ambos ejemplares en el turf regional y destacan el esfuerzo de jockeys que viajan desde Buenos Aires para competir en Tucumán.
Resumen generado con IA

Los clásicos “Patria” y “25 de Mayo”, las dos pruebas jerárquicas de la jornada turfística disputada en el hipódromo tucumano, entregaron finales intensos, con definiciones ajustadas y confirmaciones de los principales favoritos, que no fallaron en el momento decisivo.

En el “Patria”, donde compitieron nueve potrillos, Áspero tuvo que esforzarse al máximo para derrotar por la cabeza a Saint Nich, que si no hubiese sido por un contratiempo que sufrió en los últimos 150 metros podría haber sido el ganador. Facundo Morán, jinete del escolta, reclamó contra José Vizcarra, jockey del ganador, y contra Roberto Robledo, piloto de Get Closer, que terminó tercero a solo 3/4 cuerpo, en un final vibrante. El reclamo de Morán fue desestimado por la comisión de carreras, ya que no consideraron que el vencedor haya ocasionado ninguna molestia. Áspero empleó 1’13”2/5 para los 1.200 metros y sumó su segundo triunfo consecutivo.

En el clásico “25 de Mayo”, sobre 1.800 metros, el espectáculo no fue menor. Allí se enfrentaron los ganadores de las últimas ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, en un duelo que prometía jerarquía y terminó cumpliendo con creces. El vencedor fue Dr. Legasov, que volvió a demostrar su vigencia y su gran presente en la temporada 2026, imponiéndose por apenas la cabeza sobre Suffok en un cierre ajustado, vibrante y muy parejo. El tiempo registrado fue de 1’55”2/5.

La conducción de Sergio Barrionuevo resultó determinante. El jockey reemplazó a Rubén Camos y supo adaptarse rápidamente a un ejemplar que no conocía. “Lo ligué a último momento. Justo mi compañero no pudo llegar a tiempo, entonces me habló el cuidador. Lo conocía al caballo por las carreras que lo vi correr y ganar, pero nunca lo había montado. La verdad es que es muy bueno”, dijo “Morrita”.

Barrionuevo habló sobre el desarrollo de la carrera y las características del pupilo de César Assad. “Me costó ponerlo en ritmo, pero después de los 1.000 metros me empezó a llevar solo. Suffolk se puso muy duro en el final, pero por suerte mi caballo guapeó. Puso mucha garra y alcanzó sobre el final. El rival no se entregaba nunca”, dijo el jinete que se encuentra radicado en Buenos Aires. “Ganar esta clase de carreras es una motivación grande. A veces, si no tenés un buen caballo, no podés demostrar mucho. Yo realizo un esfuerzo muy grande, tanto económico como en lo laboral para venir. Ahora voy a llegar casi a las 3 de la mañana a mi casa en Buenos Aires y a las seis de la mañana ya tengo que estar trabajando en el hipódromo de Palermo. Es decir que prácticamente no voy a dormir”, concluyó.

El turf tucumano vivió una fecha de alto nivel, con clásicos que no defraudaron y dejaron definiciones ajustadas.

Los resultados de todas las competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “ALDO BOLLEA”

1° KIND OF MAGIC       56             Héctor Alcayaga

2° ESPALDA SIN RIESGO               56             Raúl Valdez

3° LAPILLUS               54             Héctor Suárez

4° MIEL ESCONDIDA    54             Francisco Brito

5° CANDY DIFERENTE 56             Matías Rodríguez

6° THE BEST WARRIOR                56             Facundo Navarro

7° HOME TREASURE    56             Pablo Alarcón

8° CRISETTE               56             Carlos Schultheis

9° HIGH SONG             56             José Vizcarra

U° ISLA BONITA          54             Lautaro Ponce

Entrenador: Juan Alberto Tejeda

Caballeriza: Chanta

El ganador es hijo de: Seek Again - Joy Kimona

Tiempo: 46”1/5

Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cuerpo

SEGUNDA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “JOSÉ FAUSTINO BOLLEA”

1° NURBURGRING       55             José Vizcarra

2° REXQUISITA            53             Roberto Robledo

3° HIPNÓTICA ORPEN   53             Matías Rodríguez

4° BEAUTYFUL FEMME                53             Héctor Suarez

5° WELCOME CIMA     55             Benjamín Ossan

6° SEA ETTE               53             Walter Marrades

7° DUBAI JOY             55             Lautaro Ponce

8° TRISANTO              55             Facundo Morán

9° COOPER BEACH      55             Carlos Schultheis

10° EFIMERO              55             Julian Betancourt

U° LA ADRI                53             Benjamín Moreno

Entrenador: César Alberto Assad

Caballeriza: Monterrico

El ganador es hijo de: Nicodemus - Salt Cephei

Tiempo: 46”1/5

Ganada por: 1 cuerpo y 6 cuerpos

TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “ÁNGEL FRÍAS”

1° MASTER ROBERTS TOP            54             Julián Bethencourt

2° DISTINTO RIG          54             José Vizcarra

3° RIO BABEL             54             Matías Rodríguez

4° FIGURÍN                 54             Cristian Caram

5° DOMNA                 54             Roberto Robledo

6° EUFEMIO                54             Héctor Suárez

7° WIND VISION           54             Francisco Brito

U° MADERO AL COMPÁS              54             Arnaldo Lastra

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

El ganador es hijo de: Mastercraftsman - Miss Roberts

Tiempo: 1’19”3/5

Ganada por: 6 cuerpos y 2 cuerpos

CUARTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “BIENVENIDO VILLEGAS”

1° MURTAAJIL            56             José Vizcarra

2° JOY CAPAZ             56             Facundo Navarro

3° MUNDO DANIEL      56             Carlos Schultheis

4° TAILGATE               56             Lautaro Ponce

5° FUMIKOMI              56             Cristian Caram

6° DON AUGE             56             Roberto Robledo

7° INVENTARIADA        57             Francisco Brito

8° VIENE FÁCIL           54             Héctor Suárez

U° SECURITY PREMIUM                56             Héctor Coronel

Entrenador: Héctor Jaime

Caballeriza: Maria Laura

El ganador es hijo de: Mubtaahij - Miss Tach

Tiempo: 1’21”2/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 4 cuerpos

QUINTA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “AMADOR RIVERA”

1° TALENTO EMBRUJADO             56             Ángel Vai

2° CASI FELIZ             56             Sergio Barrionuevo

3° GUAJIRU                56             José Vizcarra

4° VERDANT               56             Walter Marrades

5° TALENTO AL CIELO 56             Cristian Caram

6° HI BUNNI                56             Francisco Brito

7° SEÑOR SKY             56             Matías Rodríguez

8° CENTELLA BIG PRIZE               56             Walter Figueroa

U° Q SOÑADO             56             Roberto Robledo

Entrenador: César Alberto Assad

Caballeriza: R.R.J.

El ganador es hijo de: Equal Talent - Bruja De Blair

Tiempo: 1’27”4/5

Ganada por: 1/2 cuerpo y 6 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “UNIÓN DE TRABAJADOR DEL TURF Y AFINES”

1° MOCK JOY              57             Ángel Vai

2° PRÍNCIPE DARK       57             Héctor Suárez

3° MAYALL                54             Matías Rodríguez

4° NOBLE MANI          57             Facundo Morán

5° SOY NICHOLAS        54             Roberto Robledo

6° DON CHIPIÓN          54             Walter Marrades

7° DON PIPER             54             Francisco Brito

U° SUPREMO PRIZE     54             Pablo Alarcón

Entrenador: Sergio Cuellar

Caballeriza: 5 de Copas

El ganador es hijo de: Roman Joy - Make A Promise

Tiempo: 1’25”1/5

Ganada por: 11 cuerpos y 1/2 cuerpo

SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros)

CLÁSICO “PATRIA”

1° ÁSPERO                 55             José Vizcarra

2° SAINT NICH            55             Facundo Morán

3° GET CLOSER           55             Roberto Robledo

4° SIRI AZUL               55             Héctor Suárez

5° PURPLE KING          55             Matías Rodríguez

6° COOL ROMAN         55             Lautaro Ponce

7° TRUMAN CAPOTE    55             Ángel Vai

8° ENVIDIADO TIME      55             Francisco Brito

U° PNEURUS               55             Carlos Schultheis

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

El ganador es hijo de: Nicholas - Rispida

Tiempo: 1’13”2/5

Ganada por: cabeza y 3/4 cuerpo

OCTAVA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “RAMÓN R. PÉREZ”

7 GALERINDO             54             Julián Bethencourt

4 GLORIOSO IRENEO    54             Sergio Barrionuevo

8 CANDY GATO           54             Kevin Olivera

3 EMPEROR JACK        54             Walter Marrades

1 ES AMOROSO           54             Facundo Navarro

2 SMOKING BLACK      54             José Vizcarra

6 SEGUILA A FULL       54             Walter Figueroa

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - Galerista

Tiempo: 1’13”3/5

Ganada por: 2 cuerpos y 6 cuerpos

NOVENA CARRERA

(1.800 metros)

CLÁSICO “25 DE MAYO”

1° DR. LEGASOV         58             Rubén Camos

2° SUFFOK                 59             Facundo Morán

3° ZINZAN BROOKE      59             Héctor Suárez

4° ARASHI 55             Francisco Brito

5° GOLDEN WARRIOR 60             Walter Marrades

6° HONOR ARGENTINO                 52             Lautaro Ponce

U° DOCTOR DRE         54             José Vizcarra

Entrenador: César Alberto Assad

Caballeriza: Piedra Grande

El ganador es hijo de: Catcher In The Rye - Ground Zero

Tiempo: 1’55”2/5

Ganada por: cabeza y 12 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “HÉCTOR PANTALENA”

1° SIXTIES KALATH      54             José Vizcarra

2° FRENCH LOVER       54             Sergio Barrionuevo

3° EL ALBERTO           58             Francisco Brito

4° BALMAR                58             Pablo Alarcón

5° MYSTICAL MAN      56             Benjamín Ossan

6° EVROS TAMA          56             Ángel Vai

U° LORD LANCELOT    56             Facundo Navarro

Entrenador: César Alberto Assad

Caballeriza: Don Valiente

El ganador es hijo de: Sixties Song - Seattle Kalath

Tiempo: 1’26”1/5

Ganada por: 1/2 cuerpo y 1 cuerpo

UNDÉCIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “HÉCTOR NIEVA”

7 PRINCE POP             54             José Vizcarra

9 CASHISKING             54             Sergio Barrionuevo

5 HERMANO DEL ALMA               54             Walter Marrades

3 DUBAI APPEAL         54             Facundo Navarro

4 TALENTO DIVINO       54             Francisco Brito

2 Q JOTE    54             Roberto Robledo

6 SOL POR NORMA      54             Walter Figueroa

1 FURIOSO LIFE           54             Pablo Alarcón

8 GALANA IN LOVE      55             Benjamín Ossan

Entrenador: César Alberto Assad

Caballeriza: Piedra Grande

El ganador es hijo de: Señor Candy - Princesa Pop

Tiempo: 1’25”4/5

Ganada por: 9 cuerpos y 5 cuerpos

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