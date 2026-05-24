Dr. Legasov y Áspero mostraron guapeza en los clásicos del turf local

Resumen para apurados
- Los caballos Áspero y Dr. Legasov ganaron los clásicos Patria y 25 de Mayo en el Hipódromo de Tucumán, tras imponerse por escaso margen en definiciones muy ajustadas.
- Áspero venció tras desestimarse un reclamo en pista, mientras que Dr. Legasov triunfó guiado por Sergio Barrionuevo, quien reemplazó a último momento al jinete Rubén Camos.
- Las victorias consolidan el liderazgo de ambos ejemplares en el turf regional y destacan el esfuerzo de jockeys que viajan desde Buenos Aires para competir en Tucumán.
Los clásicos “Patria” y “25 de Mayo”, las dos pruebas jerárquicas de la jornada turfística disputada en el hipódromo tucumano, entregaron finales intensos, con definiciones ajustadas y confirmaciones de los principales favoritos, que no fallaron en el momento decisivo.
En el “Patria”, donde compitieron nueve potrillos, Áspero tuvo que esforzarse al máximo para derrotar por la cabeza a Saint Nich, que si no hubiese sido por un contratiempo que sufrió en los últimos 150 metros podría haber sido el ganador. Facundo Morán, jinete del escolta, reclamó contra José Vizcarra, jockey del ganador, y contra Roberto Robledo, piloto de Get Closer, que terminó tercero a solo 3/4 cuerpo, en un final vibrante. El reclamo de Morán fue desestimado por la comisión de carreras, ya que no consideraron que el vencedor haya ocasionado ninguna molestia. Áspero empleó 1’13”2/5 para los 1.200 metros y sumó su segundo triunfo consecutivo.
En el clásico “25 de Mayo”, sobre 1.800 metros, el espectáculo no fue menor. Allí se enfrentaron los ganadores de las últimas ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, en un duelo que prometía jerarquía y terminó cumpliendo con creces. El vencedor fue Dr. Legasov, que volvió a demostrar su vigencia y su gran presente en la temporada 2026, imponiéndose por apenas la cabeza sobre Suffok en un cierre ajustado, vibrante y muy parejo. El tiempo registrado fue de 1’55”2/5.
La conducción de Sergio Barrionuevo resultó determinante. El jockey reemplazó a Rubén Camos y supo adaptarse rápidamente a un ejemplar que no conocía. “Lo ligué a último momento. Justo mi compañero no pudo llegar a tiempo, entonces me habló el cuidador. Lo conocía al caballo por las carreras que lo vi correr y ganar, pero nunca lo había montado. La verdad es que es muy bueno”, dijo “Morrita”.
Barrionuevo habló sobre el desarrollo de la carrera y las características del pupilo de César Assad. “Me costó ponerlo en ritmo, pero después de los 1.000 metros me empezó a llevar solo. Suffolk se puso muy duro en el final, pero por suerte mi caballo guapeó. Puso mucha garra y alcanzó sobre el final. El rival no se entregaba nunca”, dijo el jinete que se encuentra radicado en Buenos Aires. “Ganar esta clase de carreras es una motivación grande. A veces, si no tenés un buen caballo, no podés demostrar mucho. Yo realizo un esfuerzo muy grande, tanto económico como en lo laboral para venir. Ahora voy a llegar casi a las 3 de la mañana a mi casa en Buenos Aires y a las seis de la mañana ya tengo que estar trabajando en el hipódromo de Palermo. Es decir que prácticamente no voy a dormir”, concluyó.
El turf tucumano vivió una fecha de alto nivel, con clásicos que no defraudaron y dejaron definiciones ajustadas.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “ALDO BOLLEA”
1° KIND OF MAGIC 56 Héctor Alcayaga
2° ESPALDA SIN RIESGO 56 Raúl Valdez
3° LAPILLUS 54 Héctor Suárez
4° MIEL ESCONDIDA 54 Francisco Brito
5° CANDY DIFERENTE 56 Matías Rodríguez
6° THE BEST WARRIOR 56 Facundo Navarro
7° HOME TREASURE 56 Pablo Alarcón
8° CRISETTE 56 Carlos Schultheis
9° HIGH SONG 56 José Vizcarra
U° ISLA BONITA 54 Lautaro Ponce
Entrenador: Juan Alberto Tejeda
Caballeriza: Chanta
El ganador es hijo de: Seek Again - Joy Kimona
Tiempo: 46”1/5
Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 cuerpo
SEGUNDA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “JOSÉ FAUSTINO BOLLEA”
1° NURBURGRING 55 José Vizcarra
2° REXQUISITA 53 Roberto Robledo
3° HIPNÓTICA ORPEN 53 Matías Rodríguez
4° BEAUTYFUL FEMME 53 Héctor Suarez
5° WELCOME CIMA 55 Benjamín Ossan
6° SEA ETTE 53 Walter Marrades
7° DUBAI JOY 55 Lautaro Ponce
8° TRISANTO 55 Facundo Morán
9° COOPER BEACH 55 Carlos Schultheis
10° EFIMERO 55 Julian Betancourt
U° LA ADRI 53 Benjamín Moreno
Entrenador: César Alberto Assad
Caballeriza: Monterrico
El ganador es hijo de: Nicodemus - Salt Cephei
Tiempo: 46”1/5
Ganada por: 1 cuerpo y 6 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “ÁNGEL FRÍAS”
1° MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
2° DISTINTO RIG 54 José Vizcarra
3° RIO BABEL 54 Matías Rodríguez
4° FIGURÍN 54 Cristian Caram
5° DOMNA 54 Roberto Robledo
6° EUFEMIO 54 Héctor Suárez
7° WIND VISION 54 Francisco Brito
U° MADERO AL COMPÁS 54 Arnaldo Lastra
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
El ganador es hijo de: Mastercraftsman - Miss Roberts
Tiempo: 1’19”3/5
Ganada por: 6 cuerpos y 2 cuerpos
CUARTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “BIENVENIDO VILLEGAS”
1° MURTAAJIL 56 José Vizcarra
2° JOY CAPAZ 56 Facundo Navarro
3° MUNDO DANIEL 56 Carlos Schultheis
4° TAILGATE 56 Lautaro Ponce
5° FUMIKOMI 56 Cristian Caram
6° DON AUGE 56 Roberto Robledo
7° INVENTARIADA 57 Francisco Brito
8° VIENE FÁCIL 54 Héctor Suárez
U° SECURITY PREMIUM 56 Héctor Coronel
Entrenador: Héctor Jaime
Caballeriza: Maria Laura
El ganador es hijo de: Mubtaahij - Miss Tach
Tiempo: 1’21”2/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 4 cuerpos
QUINTA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “AMADOR RIVERA”
1° TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
2° CASI FELIZ 56 Sergio Barrionuevo
3° GUAJIRU 56 José Vizcarra
4° VERDANT 56 Walter Marrades
5° TALENTO AL CIELO 56 Cristian Caram
6° HI BUNNI 56 Francisco Brito
7° SEÑOR SKY 56 Matías Rodríguez
8° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
U° Q SOÑADO 56 Roberto Robledo
Entrenador: César Alberto Assad
Caballeriza: R.R.J.
El ganador es hijo de: Equal Talent - Bruja De Blair
Tiempo: 1’27”4/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 6 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “UNIÓN DE TRABAJADOR DEL TURF Y AFINES”
1° MOCK JOY 57 Ángel Vai
2° PRÍNCIPE DARK 57 Héctor Suárez
3° MAYALL 54 Matías Rodríguez
4° NOBLE MANI 57 Facundo Morán
5° SOY NICHOLAS 54 Roberto Robledo
6° DON CHIPIÓN 54 Walter Marrades
7° DON PIPER 54 Francisco Brito
U° SUPREMO PRIZE 54 Pablo Alarcón
Entrenador: Sergio Cuellar
Caballeriza: 5 de Copas
El ganador es hijo de: Roman Joy - Make A Promise
Tiempo: 1’25”1/5
Ganada por: 11 cuerpos y 1/2 cuerpo
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros)
CLÁSICO “PATRIA”
1° ÁSPERO 55 José Vizcarra
2° SAINT NICH 55 Facundo Morán
3° GET CLOSER 55 Roberto Robledo
4° SIRI AZUL 55 Héctor Suárez
5° PURPLE KING 55 Matías Rodríguez
6° COOL ROMAN 55 Lautaro Ponce
7° TRUMAN CAPOTE 55 Ángel Vai
8° ENVIDIADO TIME 55 Francisco Brito
U° PNEURUS 55 Carlos Schultheis
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
El ganador es hijo de: Nicholas - Rispida
Tiempo: 1’13”2/5
Ganada por: cabeza y 3/4 cuerpo
OCTAVA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “RAMÓN R. PÉREZ”
7 GALERINDO 54 Julián Bethencourt
4 GLORIOSO IRENEO 54 Sergio Barrionuevo
8 CANDY GATO 54 Kevin Olivera
3 EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
1 ES AMOROSO 54 Facundo Navarro
2 SMOKING BLACK 54 José Vizcarra
6 SEGUILA A FULL 54 Walter Figueroa
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
El ganador es hijo de: Cosmic Trigger - Galerista
Tiempo: 1’13”3/5
Ganada por: 2 cuerpos y 6 cuerpos
NOVENA CARRERA
(1.800 metros)
CLÁSICO “25 DE MAYO”
1° DR. LEGASOV 58 Rubén Camos
2° SUFFOK 59 Facundo Morán
3° ZINZAN BROOKE 59 Héctor Suárez
4° ARASHI 55 Francisco Brito
5° GOLDEN WARRIOR 60 Walter Marrades
6° HONOR ARGENTINO 52 Lautaro Ponce
U° DOCTOR DRE 54 José Vizcarra
Entrenador: César Alberto Assad
Caballeriza: Piedra Grande
El ganador es hijo de: Catcher In The Rye - Ground Zero
Tiempo: 1’55”2/5
Ganada por: cabeza y 12 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “HÉCTOR PANTALENA”
1° SIXTIES KALATH 54 José Vizcarra
2° FRENCH LOVER 54 Sergio Barrionuevo
3° EL ALBERTO 58 Francisco Brito
4° BALMAR 58 Pablo Alarcón
5° MYSTICAL MAN 56 Benjamín Ossan
6° EVROS TAMA 56 Ángel Vai
U° LORD LANCELOT 56 Facundo Navarro
Entrenador: César Alberto Assad
Caballeriza: Don Valiente
El ganador es hijo de: Sixties Song - Seattle Kalath
Tiempo: 1’26”1/5
Ganada por: 1/2 cuerpo y 1 cuerpo
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “HÉCTOR NIEVA”
7 PRINCE POP 54 José Vizcarra
9 CASHISKING 54 Sergio Barrionuevo
5 HERMANO DEL ALMA 54 Walter Marrades
3 DUBAI APPEAL 54 Facundo Navarro
4 TALENTO DIVINO 54 Francisco Brito
2 Q JOTE 54 Roberto Robledo
6 SOL POR NORMA 54 Walter Figueroa
1 FURIOSO LIFE 54 Pablo Alarcón
8 GALANA IN LOVE 55 Benjamín Ossan
Entrenador: César Alberto Assad
Caballeriza: Piedra Grande
El ganador es hijo de: Señor Candy - Princesa Pop
Tiempo: 1’25”4/5
Ganada por: 9 cuerpos y 5 cuerpos