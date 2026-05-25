Cuando la intolerancia se apodera de las calles

El jueves pasado ocurrió algo inusual en el microcentro de San Miguel de Tucumán. No es extraño toparse con muestras de violencia o intolerancia en las calles de la ciudad. Los bocinazos, los insultos y las peleas callejeras son moneda corriente en una urbe que parece haber normalizado el mal humor como forma de relacionarse. Pero lo sucedido esa tarde excede cualquier parámetro conocido. Un roce entre una bicicleta y un auto derivó en un disparo a quemarropa. “Disparo en pleno microcentro de Tucumán: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado”, tituló LA GACETA. Y no exageraba.