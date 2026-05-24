Belgrano hizo historia grande en Córdoba y gritó campeón contra un River que se derrumbó al final

Lo de Belgrano es una cosa seria (e histórica). Pudo ser el rosario que cada tanto besaba desde el otro lado de la raya de cal el ayudante Juan Carlos Olave o la intercesión del "Potro" Rodrigo desde el más allá en el día de su natalicio. Pero lo verdaderamente metafísico fue, probablemente, el hambre de títulos de Belgrano, que olió sangre y se tiró de cuerpo y alma a ser campeón, para adueñarse de una inédita corona de torneo de liga para un equipo indirectamente afiliado a la AFA.