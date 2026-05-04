“Fue el peor partido desde que estoy acá”: la dura autocrítica de Coudet tras la derrota con Atlético

Resumen para apurados
- Eduardo Coudet calificó como el peor partido de su ciclo la derrota de River 1-0 ante Atlético por el Apertura en el Monumental, asumiendo la responsabilidad por el rendimiento.
- El equipo no logró imponerse ni encontrar claridad, profundizando la deuda futbolística con el hincha. El DT admitió que aún no halla la identidad ofensiva y táctica que pretende.
- Coudet enfatizó la necesidad de elevar el nivel mediante la competencia interna y el trabajo táctico. El plantel busca recuperar su forma para cumplir con las exigencias del club.
Eduardo Coudet se mostró autocrítico luego de la derrota de River por 1-0 ante Atlético por la novena fecha postergada del torneo Apertura. “Fue el peor partido desde que estoy acá”, dijo el entrenador en conferencia de prensa, tras una actuación que dejó preocupación en el Monumental.
“Nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones de adentro hacia afuera. No hemos jugado bien”, explicó Coudet, al analizar un rendimiento colectivo en el que River no logró imponerse ni encontrar claridad en el juego durante los 90 minutos.
“El máximo responsable soy yo. No he podido lograr transmitir buenas cosas. Hoy se generó más desde afuera hacia adentro, no es para quedar bien con la gente. Estamos muy en deuda hoy con la gente”, agregó Coudet, profundizando su autocrítica y marcando la distancia entre lo que pretende y lo que el equipo mostró en la cancha.
El entrenador también reconoció que todavía no logró encontrar la identidad futbolística que busca. “Hay que trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol. Es la intención primordial. Las formas son importantes y todavía no lo he logrado. Quiero que sea un equipo que vaya de la mano de la historia de River: ofensivo, dinámico, muy táctico”, planteó, dejando en claro cuál es el objetivo a construir.
La mirada hacia adelante
Consultado por la situación de Kevin Castaño, explicó que la competencia interna define las decisiones.
“Están todos tenidos en cuenta, después hay una competencia deportiva. Siento que hay otros con mejor nivel, acá no hay misterio. Hoy hay gente que está mejor”, sostuvo, y remarcó la necesidad de elevar el nivel general. “Estamos jugando más a lo que podemos que a lo que queremos. Este club exige y eso te hace mejorar. Tenemos que mejorar. Hoy no me gustó lo que vi y a la gente tampoco, nos tenemos que hacer responsables”, cerró, antes de confirmar que el plantel apunta a llegar completo a los próximos compromisos.