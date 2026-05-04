“Fue el peor partido desde que estoy acá”: la dura autocrítica de Coudet tras la derrota con Atlético

“Están todos tenidos en cuenta, después hay una competencia deportiva. Siento que hay otros con mejor nivel, acá no hay misterio. Hoy hay gente que está mejor”, sostuvo, y remarcó la necesidad de elevar el nivel general. “Estamos jugando más a lo que podemos que a lo que queremos. Este club exige y eso te hace mejorar. Tenemos que mejorar. Hoy no me gustó lo que vi y a la gente tampoco, nos tenemos que hacer responsables”, cerró, antes de confirmar que el plantel apunta a llegar completo a los próximos compromisos.