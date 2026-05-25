¿Qué buscan hoy los trabajadores en las empresas?: lo salarial no es lo único que los seduce

Oportunidades reales

El bienestar y el clima organizacional aparecen en el cuarto lugar con el 16%. La lectura es directa; las empresas están invirtiendo en exactamente lo que las personas piden: crecer, sentirse valoradas y trabajar en un entorno que las cuide. El salario, representado en los ajustes salariales, aparece recién en el quinto lugar con el 12%. No porque no importe, sino porque las organizaciones más avanzadas ya entienden que no es suficiente por sí solo. Las empresas que logran mejores niveles de retención comparten algunos rasgos en común: comunican con claridad el propósito de la organización, ofrecen oportunidades reales de desarrollo profesional, y construyen esquemas de trabajo que respetan la vida personal. No son necesariamente las que más pagan; son las que mejor entienden qué motiva a su gente.