OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Mariano Moreno y el 25 de Mayo
Hace 6 Hs

En el día de la Patria, quiero traer a la memoria del pueblo argentino, expresiones del brillante doctor en leyes, periodista y político rioplatense Mariano Moreno, quien, además de ser uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, es una de las figuras más preponderantes y amadas de nuestra historia. Del doctor Mariano Moreno son algunas de las siguientes expresiones (todas subtituladas) sobre las cuales vale la pena reflexionar. Las mismas dicen: “Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”. Educación y derechos ciudadanos. “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe; nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestro destino, cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”. “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”. Lucha por la independencia. “Viva la Patria, aunque yo perezca”. (Consideradas sus últimas palabras antes de morir en alta mar en 1811). Virtud y humildad republicana. “Mi superioridad sólo existe en el acto de ejercer la magistratura, que se me ha confiado; en las demás funciones de la sociedad soy un ciudadano, sin derecho a otras consideraciones, que las que merezca por mis virtudes”.

Daniel E. Chavez                                                                   

Pje. Benjamín Paz 308 

S. M. de Tucumán

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