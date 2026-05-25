Cartas de lectores: Fiesta 25 de Mayo

En esta histórica fecha, desde hace 216 años, conmemoramos la Revolución de Mayo y el “Día de la Patria”. Resurge la imagen de la Virgen de Luján (con su manto celeste y blanco), como Patrona, Protectora y unión de la Patria. El mes de mayo está dedicado a la Virgen María. El pueblo argentino, siempre, fue fiel peregrino y devoto de la Virgen de Luján - lamentablemente, muchas veces, utilizada con fines políticos -. Se afirma que los colores de nuestra bandera (celeste y blanco) fueron inspirados en el manto de la Virgen María y/o en el cielo. En toda celebración del país (ciudad o pueblito remoto), espontáneamente, asisten sus devotos seguidores, creyentes o no. Hoy, en el país nos saturan con “internas” y/o “desuniones”, en todos los frentes. Por favor, no confundamos ni mezclemos este festejo con el Mundial de Fútbol y los colores de la Selección. Claramente, la Virgen declaró que su oración favorita es el Rosario. En esta gran Fiesta Patriótica, convoco a que nos unamos en oración del Santo Rosario a las 15 hs. (hora de la Pasión). A través del “rezo comunitario” tenemos la oportunidad de salvar al país con la ayuda de las “verdaderas fuerzas del cielo”. Pidamos a Nuestra Virgen de Luján -símbolo de la Patria -, la unión y salvación de Argentina, con fe y esperanza. Gracias y bendiciones.