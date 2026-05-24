La polémica decisión de Eduardo Coudet tras perder la final del torneo Apertura con Belgrano

Después de la derrota de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura, Eduardo Coudet volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión que generó repercusión apenas terminó el partido en Córdoba. El entrenador del Millonario optó por no participar de la ceremonia de premiación y evitó subir al escenario para recibir la medalla de subcampeón.