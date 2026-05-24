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La polémica decisión de Eduardo Coudet tras perder la final del torneo Apertura con Belgrano

El entrenador de River no subió al escenario para recibir la medalla de subcampeón. Los detalles.

La polémica decisión de Eduardo Coudet tras perder la final del torneo Apertura con Belgrano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de River, Eduardo Coudet, decidió no recibir la medalla de subcampeón tras perder la final del Torneo Apertura contra Belgrano en Córdoba por su enojo con el arbitraje.
  • Tras ser expulsado por el árbitro Falcón Pérez, Coudet protestó enérgicamente ante la terna arbitral y se retiró del campo, ausentándose de la premiación oficial de su equipo.
  • La ausencia del DT generó un fuerte debate en redes sobre su conducta. Ahora, River Plate deberá reponerse rápido de la derrota para afrontar los próximos desafíos del año.
Resumen generado con IA

Después de la derrota de River frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura, Eduardo Coudet volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión que generó repercusión apenas terminó el partido en Córdoba. El entrenador del Millonario optó por no participar de la ceremonia de premiación y evitó subir al escenario para recibir la medalla de subcampeón.

El DT ya había terminado el encuentro en medio de un clima de muchísima tensión. Sobre el cierre del partido fue expulsado por el árbitro Yael Falcón Pérez y, tras el pitazo final, caminó directamente hacia la zona donde se encontraba la terna arbitral para protestar por distintos fallos del encuentro.

El enojo de Eduardo Coudet tras la derrota de River

Mientras los futbolistas de River sí participaron de la premiación organizada por la Liga Profesional, Coudet decidió mantenerse al margen y no aparecer junto al resto de la delegación. Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el entrenador se retiró visiblemente molesto después de los reclamos al árbitro y no volvió a mostrarse durante el acto protocolar.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió debate entre hinchas y periodistas. Algunos interpretaron el gesto como una muestra del fuerte enojo que arrastraba el entrenador tras la derrota, mientras que otros cuestionaron su ausencia en un momento institucional importante para el club.

River cerró así una final cargada de tensión y frustración después de perder ante Belgrano, que se consagró campeón del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes. Para el conjunto de Núñez, en tanto, el foco ahora quedará puesto en reacomodarse rápidamente de cara a los próximos desafíos de la temporada.

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