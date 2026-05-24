¿Por qué las franquicias argentinas dominan esta edición del Súper Rugby Américas?

Eso se ve reflejado en las convocatorias de los seleccionados juveniles. A modo de ejemplo, la última citación de Los Pumitas mostró el peso específico de las franquicias argentinas: Tarucas aportó cuatro jugadores (Tomás Dande, Pedro Coll, Simón Pfister y Benjamín Farías Cerioni), Dogos envió cuatro (Luciano Avaca, Manuel Gianantonio, Constantino Keller y Bautista Salinas), Capibaras aportó ocho (Manuel Cúneo, Bautista Benavides, Agustín Ponzio, Franco Marizza, Basilio Cañas, Ignacio Zabella, Benjamín Ordiz y Mateo Tanoni), y Pampas hizo lo propio con siete (Jeremy Annand, Nicolás Cambiasso, Joaquín Pascual, Fabrizio Cebron, Ramón Fernández, Jerónimo Sorondo y Federico Serpa).