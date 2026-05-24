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Boca o River: ¿quién tiene más títulos en el fútbol argentino?

El “Pirata” frenó a River en Córdoba; la diferencia entre los dos gigantes argentinos no se modificó.

Boca o River: ¿quién tiene más títulos en el fútbol argentino?
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Boca sigue liderando el historial de títulos en Argentina tras la derrota de River Plate ante Belgrano en Córdoba por la final del torneo Apertura 2026.
  • Actualmente Boca acumula 74 campeonatos oficiales frente a los 72 de River. La distancia se había achicado en los últimos años gracias al exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.
  • Esta paridad mantiene abierta la histórica pugna por la hegemonía del fútbol local, donde cada próximo torneo y copa nacional o internacional será clave para definir al líder.
Resumen generado con IA

La pelea histórica entre Boca y River por ser el club más ganador del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo después de la final del torneo Apertura 2026.

El equipo de Núñez tenía la gran oportunidad de achicar la diferencia en el historial de títulos oficiales, pero la derrota 3 a 2 frente a Belgrano en Córdoba dejó todo exactamente igual: Boca continúa siendo el club argentino con más campeonatos oficiales de la historia.

Actualmente, el “Xeneize” acumula 74 títulos oficiales, mientras que River quedó con 72. En este recuento se toman en cuenta tanto los torneos locales como las copas nacionales e internacionales reconocidas oficialmente, incluyendo además los títulos obtenidos durante la era amateur.

La diferencia entre ambos viene modificándose constantemente en las últimas décadas. River logró reducir muchísimo la distancia gracias al exitoso ciclo internacional encabezado por Marcelo Gallardo y las múltiples consagraciones locales de los últimos años. Sin embargo, la caída frente a Belgrano le impidió quedar a apenas un título de su clásico rival.

Cómo se reparten los títulos de Boca

El dominio histórico del "Xeneize" se explica principalmente por la enorme cantidad de conquistas internacionales y la regularidad que mostró durante distintas épocas del profesionalismo argentino.

Entre sus logros más importantes aparecen seis Copa Libertadores, tres Intercontinentales y múltiples títulos locales, además de copas nacionales y torneos organizados durante la era amateur.

En total, Boca suma: 35 títulos de liga local, 17 copas nacionales, 18 títulos internacionales Conmebol y 4 copas rioplatenses AFA/AUF.

El crecimiento histórico de River

River, por su parte, logró acercarse muchísimo gracias a uno de los períodos más exitosos de toda su historia reciente. La llegada de Gallardo marcó un antes y un después tanto en títulos nacionales como internacionales. El “Millonario” cuenta actualmente con 38 campeonatos locales de liga, 14 copas nacionales, 13 títulos internacionales Conmebol y 6 copas internacionales rioplatenses.

Aunque River lidera ampliamente el historial de ligas locales, Boca continúa arriba en el conteo general gracias a su peso internacional y a varias copas nacionales obtenidas durante distintas etapas del fútbol argentino.

Todos los títulos oficiales de Boca (74)

Torneos locales

- Primera División: 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965.

- Metropolitano: 1976 y 1981.

- Nacional: 1969, 1970 y 1976.

 - Apertura: 1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011.

- Clausura: 1999 y 2006.

- Primera División: 2015, 2016/17 y 2017/18.

- Superliga: 2019/20.

- Liga Profesional: 2022.

Copas nacionales

- Copa Ibarguren: 1919, 1923, 1924, 1940 y 1944.

- Campeón de Honor: 1925.

- Copa Competencia: 1925.

- Copa Estímulo: 1926.

- Copa Competencia Británica: 1946.

- Copa Argentina: 1969, 2012, 2015 y 2021.

- Supercopa Argentina: 2019.

- Copa Maradona: 2020.

- Copa Liga Profesional: 2022.

- Supercopa Argentina: 2022.

Títulos internacionales

- Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

- Copa Intercontinental: 1977, 2000 y 2003.

- Supercopa Sudamericana: 1989.

- Copa Sudamericana: 2004 y 2005.

- Recopa Sudamericana: 1990, 2005, 2006 y 2008.

- Copa Master: 1992.

- Copa de Oro: 1993.

Copas rioplatenses

- Copa Competencia: 1919.

- Copa de Honor Cousenier: 1920.

- Copa Escobar-Gerona: 1945 y 1946.

Todos los títulos oficiales de River (72)

Torneos locales

- Primera División: 1920, 1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1985/86 y 1989/90.

- Metropolitano: 1975, 1977, 1979 y 1980.

- Nacional: 1975, 1979 y 1981.

- Apertura: 1991, 1993, 1994, 1996, 1997 y 1999.

- Clausura: 1997, 2000, 2002, 2003, 2004 y 2008.

- Torneo Final: 2014.

- Liga Profesional: 2021 y 2023.

Copas nacionales

- Copa Competencia Jockey Club: 1914.

- Copa Competencia: 1932.

- Copa Adrián Escobar: 1941.

- Copa Ibarguren: 1937, 1941, 1942 y 1952.

- Copa Argentina: 2016, 2017 y 2019.

- Supercopa Argentina: 2017, 2021 y 2024.

- Copa Campeonato: 2014.

- Trofeo de Campeones: 2021 y 2023.

Títulos internacionales

- Copa Libertadores: 1986, 1996, 2015 y 2018.

- Copa Intercontinental: 1986.

- Copa Interamericana: 1987.

- Supercopa Sudamericana: 1997.

- Copa Sudamericana: 2014.

- Recopa Sudamericana: 2015, 2016 y 2019.

- Suruga Bank: 2015.

Copas rioplatenses

- Tie Competition: 1914.

- Copa Ricardo Aldao: 1936, 1937, 1941, 1945 y 1947.

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