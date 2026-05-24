Boca o River: ¿quién tiene más títulos en el fútbol argentino?

El crecimiento histórico de River

River, por su parte, logró acercarse muchísimo gracias a uno de los períodos más exitosos de toda su historia reciente. La llegada de Gallardo marcó un antes y un después tanto en títulos nacionales como internacionales. El “Millonario” cuenta actualmente con 38 campeonatos locales de liga, 14 copas nacionales, 13 títulos internacionales Conmebol y 6 copas internacionales rioplatenses.