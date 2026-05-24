Alarma en la Selección: Marcos Acuña se lesionó en la final del Apertura y preocupa a Scaloni

La gran definición del torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba sumó una cuota de máxima tensión que trascendió el ámbito local y repercutió directamente en los planes de la selección argentina. A los 70 minutos del encuentro, Marcos Acuña se vio obligado a dejar el campo de juego tras experimentar una aguda molestia física que le impidió continuar. El experimentado defensor venía arrastrando una sobrecarga muscular que lo había tenido en duda durante la semana previa, pero finalmente alcanzó la titularidad con la intención de aportar su jerarquía en el partido decisivo por el campeonato local, una apuesta que terminó pasándole factura en el complemento.