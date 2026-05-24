Alarma en la Selección: Marcos Acuña se lesionó en la final del Apertura y preocupa a Scaloni
El lateral izquierdo de River Plate debió abandonar el campo de juego a los 70 minutos del trascendental duelo ante Belgrano. El defensor, que arriesgó para ser titular pese a arrastrar una sobrecarga muscular, encendió las alertas en el predio de Ezeiza de cara a la cita mundialista.
Resumen para apurados
- Marcos Acuña se lesionó jugando para River ante Belgrano en la final del Apertura, encendiendo alarmas en la Selección Argentina de cara a la preparación del próximo Mundial.
- El defensor de River arriesgó al ser titular tras arrastrar una sobrecarga muscular, pero debió ser retirado en carrito a los 70 minutos y reemplazado por Germán Pezzella.
- Acuña se someterá a estudios médicos para evaluar la gravedad de su lesión, lo que preocupa a Lionel Scaloni ante la proximidad de definir la lista de convocados al Mundial.
La gran definición del torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba sumó una cuota de máxima tensión que trascendió el ámbito local y repercutió directamente en los planes de la selección argentina. A los 70 minutos del encuentro, Marcos Acuña se vio obligado a dejar el campo de juego tras experimentar una aguda molestia física que le impidió continuar. El experimentado defensor venía arrastrando una sobrecarga muscular que lo había tenido en duda durante la semana previa, pero finalmente alcanzó la titularidad con la intención de aportar su jerarquía en el partido decisivo por el campeonato local, una apuesta que terminó pasándole factura en el complemento.
La gravedad de la situación quedó en evidencia de inmediato cuando el futbolista requirió la asistencia del carrito para poder retirarse de la cancha, mostrando un semblante de profunda preocupación una vez instalado en el banco de suplentes. Ante este imprevisto, el cuerpo técnico "millonario" se vio forzado a realizar su primera modificación del encuentro y reestructurar la línea del fondo con el ingreso de Germán Pezzella, un movimiento táctico que obligó a Lautaro Rivero a correrse hacia la banda izquierda para intentar cubrir el hueco dejado por el "Huevo".
Este nuevo inconveniente físico del lateral enciende las alarmas en el bando nacional en un momento crítico del calendario, justo cuando los seleccionadores de todo el mundo se encuentran ultimando los detalles para las listas definitivas del Mundial. En las próximas horas, Acuña será sometido a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la dolencia y precisar si se trata de un recrudecimiento de su antigua sobrecarga o de una lesión de mayor gravedad que pueda poner en riesgo su presencia con la camiseta celeste y blanca.