Del descenso de 2011 al título de 2026: las coincidencias entre los dos golpes de Belgrano a River

Resumen para apurados
- Belgrano venció 3-2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Apertura 2026, logrando el primer título de Primera División en la historia del club.
- El triunfo repitió el histórico cruce de 2011 que mandó al descenso a River. El DT Ricardo Zielinski, el jugador Franco Vázquez y Juan Carlos Olave lideraron ambas gestas.
- Esta histórica coronación marca un hito inédito para el club cordobés, que además de sumar su primera estrella oficial, selló su clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Belgrano le ganó 3-2 a River en una final electrizante disputada en el estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, el primer título de liga de Primera División en la historia del club cordobés. Pero más allá del festejo y los récords, lo que hizo vibrar al fútbol argentino fue la carga simbólica del momento: el mismo rival, el mismo suelo cordobés, y una vez más el Pirata dándole vuelta el resultado al Millonario cuando todo parecía perdido.
La historia entre estos dos clubes tiene una fecha grabada a fuego. River descendió a la segunda categoría del fútbol argentino el 26 de junio de 2011, tras empatar 1-1 en la vuelta de la Promoción frente a Belgrano en el Monumental, después de haber caído 2-0 en la ida disputada en Córdoba.
En aquella revancha, River se adelantó con gol de Mariano Pavone a los 5 minutos, Belgrano empató con un tanto de Guillermo Farré en el segundo tiempo, y Pavone falló un penal clave atajado por Juan Carlos Olave. Sobre el final se desataron graves incidentes, el partido fue suspendido, y el resultado global de 3-1 favoreció al "Pirata". Aquel trauma quedó sellado para siempre en la memoria del fútbol argentino.
Zielinski, otra vez en el banco del "Pirata"
La conexión con esta final de 2026 es imposible de ignorar. El nombre más representativo de aquel ascenso histórico es el de Ricardo Zielinski, el entrenador que condujo a Belgrano en la Promoción de 2011 y que más de una década después volvió a tener enfrente a River en una instancia determinante. Como si el guión hubiera sido escrito desde hace 15 años, el "Ruso" repitió la hazaña con el mismo club y contra el mismo rival. Y no estuvo solo: Franco Vázquez, el "Mudo", que en 2011 tenía apenas 22 años y jugó aquella revancha en el Monumental, regresó al club tras su paso por el fútbol italiano y fue uno de los referentes del equipo en esta final.
El partido de hoy pareció calcado de aquel espíritu remontador. River arrancó el encuentro con un ritmo frenético y abrió el marcador a los 17 minutos a través de Facundo Colidio. En el complemento, Tomás Galván volvió a poner en ventaja al Millonario con una definición cruzada. Belgrano empató parcialmente con un gol de cabeza de Leonardo Morales y parecía condenado a perder la corona. Fue entonces cuando el destino le mandó a Nicolás "Uvita" Fernández: primero empató de penal tras una mano de Lautaro Rivero revisada por el VAR, y minutos después apareció por el segundo palo para empujar el 3-2 definitivo.
Más coincidencias
El universo de las coincidencias no termina en el banco técnico. Juan Carlos Olave, el arquero que le atajó el penal a Pavone en 2011, se incorporó este año al cuerpo técnico de Zielinski como ayudante de campo.
Es decir: el mismo hombre que fue el último escollo entre River y la salvación aquella tarde del 26 de junio de 2011 en el Monumental, hoy levantó el trofeo desde el banco junto al mismo entrenador.
El primer título del "Pirata" en Primera
Con este título, Belgrano sumó su primer campeonato en la máxima categoría del fútbol argentino y también abrochó su clasificación a la Copa Libertadores 2027.