Del descenso de 2011 al título de 2026: las coincidencias entre los dos golpes de Belgrano a River

Zielinski, otra vez en el banco del "Pirata"

La conexión con esta final de 2026 es imposible de ignorar. El nombre más representativo de aquel ascenso histórico es el de Ricardo Zielinski, el entrenador que condujo a Belgrano en la Promoción de 2011 y que más de una década después volvió a tener enfrente a River en una instancia determinante. Como si el guión hubiera sido escrito desde hace 15 años, el "Ruso" repitió la hazaña con el mismo club y contra el mismo rival. Y no estuvo solo: Franco Vázquez, el "Mudo", que en 2011 tenía apenas 22 años y jugó aquella revancha en el Monumental, regresó al club tras su paso por el fútbol italiano y fue uno de los referentes del equipo en esta final.