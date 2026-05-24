Dueños de Dexter y Stock Center cierran fábrica en Catamarca para importar desde Brasil

Resumen para apurados
- El Grupo Dabra cerró su fábrica en Catamarca para importar calzado desde Brasil por baja competitividad y caída de consumo, afectando la producción local de la marca Lotto.
- La medida afecta a 23 trabajadores de la planta de Sumalao. La firma, que maneja Dexter y Netshoes, acordó el pago de indemnizaciones con el gremio UTICRA tras tensiones.
- Este cierre alerta sobre la crisis industrial en las economías regionales y expone el impacto de la apertura de importaciones sobre el sector de manufactura nacional.
El grupo empresario Grupo Dabra, propietario de las cadenas deportivas Dexter, Stock Center, Moov y la plataforma Netshoes, decidió cerrar su planta de producción en la provincia de Catamarca y avanzar hacia un esquema centrado en la importación de calzado desde Brasil.
La medida afecta a 23 trabajadores y pone fin a la fabricación nacional de productos de la marca Lotto en la planta ubicada en Sumalao.
Dabra deja de fabricar en Argentina
Hasta mayo de 2026, el holding mantenía un modelo mixto: además de comercializar artículos deportivos, producía botines y calzado en el país.
Sin embargo, la compañía resolvió abandonar la actividad industrial para enfocarse exclusivamente en el retail y la logística omnicanal, priorizando el abastecimiento mediante productos importados, principalmente desde Brasil.
Según trascendió, la empresa argumentó problemas de competitividad frente al calzado importado y una fuerte caída del consumo interno.
Con esta decisión, Grupo Dabra busca transformarse en una estructura más liviana, enfocada en la comercialización y la eficiencia operativa de sus plataformas de venta físicas y online.
Qué marcas maneja el Grupo Dabra
El grupo es uno de los jugadores más importantes del mercado deportivo argentino y opera más de 120 locales en todo el país.
Entre sus principales unidades de negocio se encuentran:
Dexter
Stock Center
Moov
Netshoes
Además, posee las licencias de marcas como Lotto y Urbo.
Desde 2019, la compañía es conducida por Alberto Calvo, exejecutivo de Nike y Netshoes, quien impulsó un fuerte proceso de digitalización y modernización logística.
Los motivos detrás del cierre de la fábrica
Entre los principales factores que llevaron al cierre de la planta de Sumalao aparecen:
El aumento de la competencia de productos importados.
Los altos costos de producción local.
La caída del consumo en el mercado deportivo.
La necesidad de reducir costos operativos.
El cambio hacia un modelo centrado exclusivamente en la comercialización.
De esta manera, la producción local de Lotto desaparece del territorio argentino.
Conflicto gremial y preocupación en Catamarca
El cierre de la planta generó tensión sindical y reclamos de los trabajadores afectados.
Según denunciaron los operarios, muchos se presentaron a trabajar y encontraron las puertas cerradas. Posteriormente comenzaron negociaciones con respaldo del gremio UTICRA para acordar indemnizaciones.
Finalmente, las partes habrían alcanzado un entendimiento para el pago en cuotas de parte de las compensaciones económicas.
El caso encendió nuevamente las alarmas sobre la situación industrial en las economías regionales y el impacto de la apertura importadora en sectores fabriles nacionales.