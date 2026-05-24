Natalia Oreiro explicó su extraña pasión por los inodoros antiguos: "No los uso a todos"

Resumen para apurados
- La actriz Natalia Oreiro explicó en una entrevista con Mario Pergolini que conserva inodoros antiguos para preservar la estética y arquitectura original de sus propiedades.
- La revelación surgió al promocionar su nueva película. Oreiro detalló que desde hace 20 años rescata pisos, mayólicas y sanitarios clásicos para restaurar viviendas de época.
- La declaración expone el serio interés de la artista por la preservación patrimonial y el diseño vintage, resignificando un viejo mito de internet sobre su coleccionismo.
Natalia Oreiro volvió a convertirse en tendencia luego de contar una de sus pasiones más particulares durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido. La actriz habló sobre su fascinación por la arquitectura antigua y explicó el verdadero motivo por el que conserva varios inodoros de época en sus propiedades.
La charla se dio en medio de la promoción de Nada entre los dos, la película que protagoniza junto a Gael García Bernal. Entre bromas y preguntas irónicas, Pergolini le consultó directamente sobre una versión que circula desde hace años: su supuesto fanatismo por coleccionar inodoros antiguos.
Qué dijo Natalia Oreiro sobre los inodoros antiguos
Lejos de desmentir completamente la historia, la actriz aclaró que no se considera coleccionista, aunque admitió que conserva varios sanitarios antiguos debido a su interés por preservar la estética original de las casas antiguas.
Durante la entrevista explicó que desde hace más de veinte años busca piezas originales para mantener intacto el estilo arquitectónico de distintas propiedades. Según contó, le interesan especialmente los pisos, las mayólicas y los sanitarios clásicos.
“A mí me gustan los diseños antiguos, los labrados, pintados a mano”, comentó la actriz al hablar de su pasión por los objetos de época.
La divertida charla con Mario Pergolini
La conversación tomó un tono más distendido cuando Mario Pergolini insistió con la cantidad de inodoros antiguos que guarda la actriz. Incluso comparó su fascinación por los diseños clásicos con el interés tecnológico de Agustín Aristarán por los modernos baños inteligentes.
Entre risas, Oreiro recordó una experiencia en un hotel de República Checa donde utilizó por primera vez un inodoro tecnológico con funciones automáticas de lavado y secado. Sin embargo, dejó en claro que sus gustos siguen ligados a lo vintage y a la preservación de elementos arquitectónicos tradicionales.
No es la primera vez que Natalia Oreiro demuestra interés por el diseño y la arquitectura antigua. A lo largo de los años, la actriz expresó en distintas entrevistas su fascinación por restaurar propiedades y conservar detalles originales de construcciones históricas.
Por eso, más allá de la sorpresa que generó el tema en redes sociales, la explicación de Oreiro terminó vinculándose directamente con una de sus grandes pasiones personales: el rescate y cuidado de piezas clásicas de otra época.