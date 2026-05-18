La desconocida faceta artística de Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini

Resumen para apurados
- Valentina Pergolini consolida su carrera en teatro musical y actuación en Buenos Aires, buscando un perfil propio lejos de la sobreexposición mediática de su padre, Mario Pergolini.
- Formada desde los 5 años, participó en obras como 'Despertar de Primavera' y 'Rent'. Actualmente combina su trabajo en el escenario con la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE.
- Con un perfil reservado y gran impacto en redes, Valentina se posiciona como una promesa del espectáculo, priorizando la formación técnica sobre la fama por herencia familiar.
Aunque lleva uno de los apellidos más conocidos de los medios argentinos, Valentina Pergolini eligió construir su carrera artística lejos de la sobreexposición. La hija menor de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán encontró en la actuación, la comedia musical y la música un espacio propio para desarrollarse y mostrar su talento.
Con un perfil mucho más reservado que el de su padre, la joven comparte en redes sociales parte de su rutina, sus proyectos y también interpretaciones musicales que despertaron el interés de miles de seguidores. Actualmente, reúne más de 48 mil seguidores que siguen de cerca su presente artístico y sus versiones de canciones de Amy Winehouse.
La formación artística de Valentina Pergolini
Desde muy chica, Valentina estuvo vinculada al mundo del espectáculo. A los cinco años comenzó a estudiar comedia musical con Gaby Goldman y, desde entonces, continuó formándose de manera constante. Más adelante, estudió actuación durante seis años en la escuela de Nora Moseinco y también tomó clases con Naomi Stein.
Su recorrido profesional la llevó a participar de distintas producciones teatrales y musicales. En 2025 integró el elenco de Fernando Dente en la obra Despertar de Primavera, presentada en el Teatro Ópera.
Allí interpretó a Anna, uno de los personajes de esta reconocida obra basada en el texto del dramaturgo alemán Frank Wedekind. La puesta aborda temas sensibles y profundos como el despertar sexual, la violencia intrafamiliar, el aborto y el suicidio, dentro de una historia ambientada en la Alemania del siglo XIX.
Cómo llegó a “Despertar de Primavera”
En una entrevista brindada a Infobae, Valentina contó que desde niña seguía por YouTube antiguas versiones de “Despertar de Primavera”, ya que en aquel momento no había podido verla en vivo debido a su edad. Por eso, cuando se abrió la convocatoria para una nueva producción, decidió presentarse inmediatamente.
La joven atravesó distintas etapas de selección y callbacks hasta quedar confirmada dentro del elenco oficial. Según relató, el proyecto significó una oportunidad muy importante dentro de su carrera artística.
Antes de este papel, también participó en producciones vinculadas a Rent y El Principito. En algunas ocasiones, explicó, no pudo acceder a determinados roles por no cumplir con la edad requerida, aunque esas experiencias detrás de escena le permitieron seguir aprendiendo y ampliar su formación.
Su vida académica y sus proyectos
Además de su carrera artística, Valentina Pergolini continúa su formación universitaria. Actualmente cursa la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE, combinando los estudios con sus compromisos teatrales.
Según contó, el equipo con el que trabaja comprendió desde el primer momento el esfuerzo que implica sostener ambas actividades en paralelo. También destacó la importancia de contar con una red de apoyo que la acompaña en su crecimiento profesional y personal mientras sigue construyendo su propio camino en el mundo del espectáculo.