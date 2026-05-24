Final del Apertura de la Liga Profesional: a qué hora y dónde ver en vivo River Plate-Belgrano

Por el lado de Barrio Alberdi, la ilusión de Belgrano se sostiene en la mística y el temple. El equipo clasificó quinto en su zona con 26 puntos (siete triunfos, cinco empates y cuatro caídas). Aunque el cierre de la fase regular sembró dudas y algunos hinchas se mostraron descontentos, el chip cambió por completo en los playoffs. El “Pirata” dejó en el camino a su clásico rival, Talleres, por 1-0 en octavos; despachó a Unión por 2-0 en cuartos, y selló su boleto a la final por la vía de los penales frente a Argentinos Juniors, en un partido cambiante donde logró igualar el encuentro en el último suspiro.