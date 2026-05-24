Final del Apertura de la Liga Profesional: a qué hora y dónde ver en vivo River Plate-Belgrano

Resumen para apurados
- River Plate y Belgrano se enfrentan a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en la final del Apertura 2026 para definir al nuevo campeón de la Liga Profesional.
- El Millonario llega debilitado por lesiones tras un camino inestable liderado por Coudet, mientras que el Pirata cordobés alcanzó la instancia más importante de toda su historia.
- Mientras River busca cortar una sequía de dos años sin títulos para consolidar el ciclo de Coudet, Belgrano aspira a conseguir la primera vuelta olímpica en su historia.
A partir de las 15.30, el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate y Belgrano se enfrentarán en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Mientras el conjunto de Núñez anhela cortar una sequía de dos años sin títulos, el “Pirata” cordobés asoma ante la oportunidad más importante de su historia: dar la vuelta olímpica por primera vez en Primera. El partido será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El camino del “Millonario” para llegar a esta instancia decisiva estuvo marcado por la inestabilidad. El certamen comenzó bajo la conducción de Marcelo Gallardo, pero los viejos fantasmas futbolísticos del cierre de 2025 dinamitaron el segundo ciclo del “Muñeco”. La dirigencia apostó entonces por Eduardo Coudet para apagar el incendio. Pese a tropezar en el Superclásico, el “Chacho” enderezó el rumbo y clasificó al equipo en la segunda posición de la Zona B con 29 unidades.
En los octavos de final ante San Lorenzo, River estuvo a segundos de quedar eliminado en el alargue de local y jugando con un hombre más. Sin embargo, la jerarquía individual y un manotazo de ahogado cambiaron el destino. Un agónico gol de Juan Fernando Quintero forzó una tanda de penales en la que Santiago Beltrán fue el héroe. Tras superar con solidez pero no sin sobresaltos a Gimnasia en cuartos y a Rosario Central en semifinales, los de Núñez buscarán levantar un trofeo luego de su última consagración en la Supercopa Argentina 2024.
Con un plantel desgastado por la doble competencia y el reciente empate ante Bragantino por Copa Sudamericana, las bajas por lesión de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña obligarán a Coudet a meter mano en el once inicial. A esto se suma que Aníbal Moreno hará todo lo posible para estar aunque, por una cuestión de tiempos, parece utópico. Ante este panorama adverso, el cuerpo técnico respaldará la proyección del club alineando a los juveniles Joaquín Freitas y Lucas Silva.
Por el lado de Barrio Alberdi, la ilusión de Belgrano se sostiene en la mística y el temple. El equipo clasificó quinto en su zona con 26 puntos (siete triunfos, cinco empates y cuatro caídas). Aunque el cierre de la fase regular sembró dudas y algunos hinchas se mostraron descontentos, el chip cambió por completo en los playoffs. El “Pirata” dejó en el camino a su clásico rival, Talleres, por 1-0 en octavos; despachó a Unión por 2-0 en cuartos, y selló su boleto a la final por la vía de los penales frente a Argentinos Juniors, en un partido cambiante donde logró igualar el encuentro en el último suspiro.
El banco de suplentes de la "B" cuenta con un factor emotivo clave: Ricardo Zielinski, el técnico que del histórico ascenso de 2011 ante este mismo rival. El “Ruso” buscará sumar la primera estrella de Primera para las vitrinas celestes, que ya cuentan con logros en la liga cordobesa y el título de la Primera Nacional 2022. En lo físico, los cordobeses llegan con mayor descanso, aunque cargan con el desgaste de los 120 minutos disputados ante el “Bicho”. La gran incógnita es Lisandro López, quien arrastra una fuerte contractura; aunque pese a que no llegaría en plenitud física, el experimentado marcador central quiere estar en la final.
El último antecedente entre ambos en este Apertura 2026 data del pasado 5 de abril por la fecha 13, donde River se impuso con autoridad por 3-0 en el Monumental gracias a un doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio.
Final del Torneo Apertura: probables formaciones de River-Belgrano
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Árbitro: Yael Falcón Pérez. Hora: 15.30. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium. VAR: Leandro Rey Hilfer. Estadio: Mario Alberto Kempes.