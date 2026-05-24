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Emilia Mernes evitó hablar de Tini Stoessel, pero terminó haciendo una inesperada confesión

La cantante aseguró que “se dijeron muchas mentiras”, confirmó que habló con la ex Violetta y evitó profundizar en el conflicto que explotó en redes sociales.

La incómoda pregunta sobre Tini que hizo reaccionar a Emilia Mernes en plena entrevista
La incómoda pregunta sobre Tini que hizo reaccionar a Emilia Mernes en plena entrevista A24
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante argentina Emilia Mernes aclaró recientemente en Buenos Aires los rumores de conflicto con Tini Stoessel, confirmando que hablaron y desmintiendo falsas versiones.
  • Abordada por LAM tras volver al país, la artista admitió que las críticas le afectaron y que su relación con Duki sigue firme, esquivando otros rumores de infidelidad.
  • Aunque la cantante buscó enfocar la atención en su música, sus breves declaraciones reavivan el debate en redes y medios sobre la relación actual entre ambas referentes del pop.
Resumen generado con IA

La tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de una entrevista que la artista entrerriana brindó al programa LAM. Tras regresar a la Argentina, la cantante fue abordada por un cronista y respondió por primera vez sobre los rumores y versiones que circularon en los últimos meses.

Aunque evitó profundizar en la polémica, Emilia reconoció que hubo muchas “mentiras” alrededor de su nombre y dejó entrever que sí existió una conversación con Tini después del escándalo mediático.

Qué dijo Emilia Mernes sobre la polémica con Tini Stoessel

Durante la entrevista, el periodista le preguntó cómo atravesó las críticas y cuestionamientos que recibió recientemente. Emilia Mernes respondió con cautela y aseguró que su relación con Duki continúa firme pese a los rumores.

“La verdad que sí, muchas mentiras”, expresó la cantante al ser consultada sobre las versiones que circularon en redes sociales y medios de espectáculos. Sin embargo, evitó dar detalles específicos y sostuvo que no puede salir a desmentir cada información que aparece públicamente.

La artista también habló del impacto emocional que tuvo la exposición mediática y reconoció que algunas situaciones le dolieron, aunque prefirió no profundizar demasiado en el conflicto.

Emilia confirmó que habló con Tini

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el cronista le preguntó directamente si había hablado con Tini Stoessel.

Mientras intentaba retirarse hacia la camioneta de su staff, Emilia respondió brevemente: “Sí. La verdad es que no voy a decir mucho más que esto”. La declaración alimentó aún más las especulaciones sobre la relación entre ambas artistas y sobre el supuesto enfrentamiento que trascendió en las últimas semanas.

El notero también insistió con preguntas relacionadas a versiones sobre infidelidades vinculadas a jugadores de la Selección argentina, aunque la cantante decidió no responder y cambió rápidamente el foco hacia su presente musical.

Temas Tini StoesselEmilia Mernes
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