Tarucas aplastó a Yacaré y volvió a meterse en zona de semifinales del Súper Rugby Américas

Había demasiado en juego como para salir a especular. La tabla no permitía medias tintas. El calendario tampoco. Tarucas llegaba a la noche tucumana sabiendo que estaba obligado a ganar para seguir respirando en la pelea por las semifinales del Súper Rugby Américas. Y no sólo eso: necesitaba hacerlo con autoridad. Con convicción. Con esa personalidad que suelen mostrar los equipos que entienden que los partidos importantes no se juegan únicamente desde lo táctico, sino también desde la cabeza. La noticia que llegaba desde Chile terminaba de elevar todavía más la tensión. Selknam había caído 34-17 frente a Capibaras y le abría una oportunidad enorme a la franquicia del NOA. El escenario estaba servido. Dependía exclusivamente de Tarucas. Y respondió como debía responder. Con una actuación feroz desde el primer minuto, el equipo de Álvaro Galindo goleó 43-14 a Yacaré XV en La Caldera de Parque, alcanzó los 34 puntos y volvió a meterse en puestos de clasificación cuando restan apenas dos fechas para el cierre de la fase regular.