Tarucas aplastó a Yacaré y volvió a meterse en zona de semifinales del Súper Rugby Américas

Había demasiado en juego como para salir a especular. La tabla no permitía medias tintas. El calendario tampoco. Tarucas llegaba a la noche tucumana sabiendo que estaba obligado a ganar para seguir respirando en la pelea por las semifinales del Súper Rugby Américas. Y no sólo eso: necesitaba hacerlo con autoridad. Con convicción. Con esa personalidad que suelen mostrar los equipos que entienden que los partidos importantes no se juegan únicamente desde lo táctico, sino también desde la cabeza. La noticia que llegaba desde Chile terminaba de elevar todavía más la tensión. Selknam había caído 34-17 frente a Capibaras y le abría una oportunidad enorme a la franquicia del NOA. El escenario estaba servido. Dependía exclusivamente de Tarucas. Y respondió como debía responder. Con una actuación feroz desde el primer minuto, el equipo de Álvaro Galindo goleó 43-14 a Yacaré XV en La Caldera de Parque, alcanzó los 34 puntos y volvió a meterse en puestos de clasificación cuando restan apenas dos fechas para el cierre de la fase regular.
Pero el resultado fue apenas una parte de la historia. Lo más importante estuvo en el mensaje que transmitió el equipo. En la intensidad. En la agresividad controlada. En la sensación permanente de urgencia. Tarucas salió a jugar como si no hubiera mañana. Y probablemente no lo había.
La primera jugada importante del encuentro ya mostró el tono de la noche. Tomás Elizalde llegó al ingoal luego de una acción brillante construida a partir de una asistencia precisa de Matías Orlando. Aunque el try terminó siendo invalidado, la maniobra dejó algo claro: Tarucas estaba decidido a atacar cada pelota como si fuera decisiva.
No hubo frustración por la anulación. Hubo reacción. Y esa reacción llegó desde un lugar conocido: el pack de forwards. El line-maul volvió a transformarse en un martillo imposible de detener para la defensa paraguaya. La formación avanzó con una potencia demoledora y Santiago Heredia terminó apoyando la primera conquista de la noche. El tercera línea atraviesa un momento impresionante y volvió a demostrarlo en el momento más caliente de la temporada. Su capacidad para conducir los mauls se convirtió en una de las armas más peligrosas de Tarucas en las últimas semanas.
La sensación era clara: los tucumanos habían encontrado dónde lastimar. Yacaré no lograba frenar el empuje local. Cada formación fija parecía inclinar la cancha unos metros más hacia el ingoal visitante. Cada contacto favorecía a Tarucas.
El segundo golpe llegó rápido. Otra vez los forwards marcaron el camino y Thiago Sbrocco terminó capitalizando el dominio territorial para ampliar la ventaja. Tarucas jugaba con hambre. Con vértigo. Con una intensidad que por momentos parecía asfixiante para el rival.
La tercera conquista de la noche mostró justamente eso. Stefano Ferro rompió líneas, aceleró y dejó al equipo lanzado hacia adelante. La acción terminó nuevamente con Sbrocco apoyando en el ingoal y el propio Ferro sumando la conversión para empezar a construir una diferencia importante.
El equipo de Galindo no solamente dominaba el resultado. Dominaba el partido desde todos los aspectos posibles. En defensa presionaba. En ataque lastimaba. Y físicamente imponía condiciones.
La mejor jugada de la noche llegó unos minutos después. Tomás Elizalde armó un ataque lleno de velocidad y precisión, quebrando la primera línea defensiva y generando espacios para que los backs encontraran continuidad. La pelota viajó rápido, con dinámica, hasta terminar en las manos de Santiago Saleme, que apoyó prácticamente debajo de los postes. La conversión sencilla de Ferro llevó el marcador a un contundente 24-0. Era una exhibición de autoridad.
Los primeros 40 minutos mostraron a un Tarucas convencido de lo que debía hacer. Cada jugador parecía entender la dimensión del partido. Porque más allá de los puntos, el equipo necesitaba recuperar algo clave en esta recta final: confianza. Y lo estaba consiguiendo de la mejor manera.
El complemento arrancó exactamente igual. Con intensidad máxima. Apenas iniciado el segundo tiempo, Tarucas golpeó otra vez. Una intercepción cambió por completo el panorama defensivo de Yacaré y Tomás Vanni aprovechó el espacio para correr directo al ingoal. Ferro volvió a convertir y el marcador pasó a ser 31-0.
La sensación era que el partido ya estaba resuelto. Sin embargo, Yacaré intentó reaccionar desde el orgullo. Durante varios minutos logró jugar cerca del ingoal tucumano y finalmente encontró recompensa mediante Gonzalo Del Pazo, que consiguió apoyar luego de una larga secuencia ofensiva. Valentino Quattrocchi sumó la conversión y la visita logró descontar.
Pero Tarucas nunca perdió el control emocional del encuentro. Y eso quizás fue lo más valioso de toda la noche. Porque en otros momentos del torneo el equipo había mostrado dificultades para sostener ciertos pasajes de los partidos. Esta vez ocurrió todo lo contrario. La franquicia del NOA mantuvo la concentración, siguió manejando el ritmo y volvió a apoyarse en sus forwards para recuperar el dominio absoluto. Otra vez apareció Heredia. Otra vez apareció el maul. Otra vez Tarucas encontró respuestas en su principal fortaleza.
El tercera línea volvió a terminar dentro del ingoal para ampliar diferencias y terminar de apagar cualquier intento de reacción paraguaya.
Yacaré alcanzó a descontar nuevamente cerca del cierre gracias a una conquista de Joaquín Domínguez, pero Tarucas todavía tenía guardada una última demostración de poder.
A dos minutos del final, el pack tucumano volvió a avanzar con autoridad absoluta desde el line-maul y Heredia completó una actuación inolvidable apoyando su tercer try personal de la noche. Máximo Ledesma acertó la conversión y selló el definitivo 43-14.
El festejo final tuvo algo más profundo que una simple victoria. Tuvo alivio. Tuvo convicción. Tuvo la sensación de que Tarucas entendió definitivamente cómo se juegan estos partidos.
Porque cuando la presión apareció, el equipo no se escondió. Al contrario: jugó su mejor rugby de la temporada. Mostró carácter. Mostró personalidad. Mostró ese ímpetu que necesitan los equipos que quieren pelear hasta el final.
Ahora quedarán dos finales más: Cobras en Brasil y Capibaras en Tucumán. Dos desafíos donde no habrá margen de error. Pero Tarucas dejó una certeza enorme en La Caldera: cuando juega con esta intensidad y esta convicción, puede ilusionarse con cualquier cosa.