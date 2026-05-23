Tarucas homenajeó a los campeones juveniles de 1986: “Lo más importante fue la amistad que quedó para toda la vida”

El entretiempo del partido entre Tarucas y Yacaré XV tuvo un momento cargado de emoción en la “Caldera del Parque”. Allí, en el centro del campo y frente a todo el público, fueron homenajeados los jugadores del seleccionado tucumano juvenil que en 1986 conquistó por primera vez el Campeonato Argentino Juvenil, una gesta que marcó un antes y un después para el rugby de la provincia.