DeportesRugby

Tarucas homenajeó a los campeones juveniles de 1986: “Lo más importante fue la amistad que quedó para toda la vida”

La franquicia tucumana reconoció a la histórica camada que en 1986 conquistó el primer Argentino Juvenil para Tucumán, en un homenaje cargado de emoción, recuerdos y amistades que siguen intactas cuatro décadas después.

Tarucas homenajeó a los campeones juveniles de 1986: “Lo más importante fue la amistad que quedó para toda la vida”
LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Benjamín Papaterra 23 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • La franquicia Tarucas homenajeó en Tucumán al seleccionado juvenil campeón de rugby de 1986 durante un partido reciente, al cumplirse casi 40 años de su primer título nacional.
  • El equipo de 1986 fue el primer seleccionado del interior en ganar el Campeonato Argentino Juvenil, tras vencer a Buenos Aires en una semifinal histórica que unió a los clubes.
  • Este homenaje une a los pioneros de los ochenta con las nuevas generaciones profesionales, reforzando los valores de amistad y pertenencia que definen al rugby tucumano.
Resumen generado con IA

El entretiempo del partido entre Tarucas y Yacaré XV tuvo un momento cargado de emoción en la “Caldera del Parque”. Allí, en el centro del campo y frente a todo el público, fueron homenajeados los jugadores del seleccionado tucumano juvenil que en 1986 conquistó por primera vez el Campeonato Argentino Juvenil, una gesta que marcó un antes y un después para el rugby de la provincia.

A 40 años de aquella consagración histórica, los protagonistas recibieron una placa conmemorativa y volvieron a encontrarse alrededor de una pasión que, según ellos mismos remarcan, les dejó mucho más que títulos. El aplauso de las tribunas acompañó a una camada que abrió el camino para el crecimiento del rugby tucumano y que todavía hoy mantiene intacto el vínculo humano que nació en aquellas concentraciones y viajes.

“Lo importante de todo eso es el grupo humano que se formó. Una vez al año nos seguimos encontrando y eso es lo más importante”, contó Juan Gutiérrez, uno de los integrantes de aquel plantel campeón.

La campaña de 1986 quedó grabada en la memoria del rugby tucumano porque fue la primera vez que un seleccionado juvenil del interior logró quedarse con el Argentino. El camino incluyó una semifinal inolvidable contra Buenos Aires.

“Antes Buenos Aires parecía imposible. Nos superaban físicamente y en el juego. Pero el seleccionado de mayores ya les había ganado en 1985 y eso nos convenció de que nosotros también podíamos”, recordó Carlos Villalonga, capitán de aquel equipo. 

Villalonga aseguró que la victoria frente a los bonaerenses terminó siendo casi un quiebre emocional dentro del torneo. “Ese partido fue una victoria contundente y clara. Ahí ya sentíamos que éramos campeones, aunque todavía faltaba la final”, explicó.

Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, los ex jugadores remarcaron que lo más valioso de aquella experiencia fue la unión que lograron construir entre jóvenes provenientes de distintos clubes de Tucumán.

“Éramos chicos de diferentes clubes, pero cuando nos poníamos la naranja íbamos todos detrás del mismo objetivo”, resumió Julio Paz, hoy presidente de Tucumán Rugby y uno de los referentes de aquella generación.

Paz recordó además que el rugby tucumano atravesaba en esos años un proceso de crecimiento que venía impulsado por el trabajo de las generaciones anteriores. “No fue algo de un día para el otro. Tucumán venía creciendo desde antes y nosotros fuimos parte de ese salto”, explicó.

La ceremonia en la cancha de Tarucas también sirvió para repasar anécdotas de otra época, marcada por el sacrificio y por una realidad muy distinta a la actual. Gutiérrez recordó entre risas una situación ocurrida en la semifinal del torneo, cuando debió entrar a jugar sin botines porque había prestado los suyos a otro compañero.

“Ahora los chicos tienen tres o cuatro pares de botines. Nosotros teníamos que arreglarnos como podíamos”, relató. “Pero ese sacrificio es lo que uno después valora. Eso también nos unió muchísimo”.

El ex jugador explicó que intenta transmitir esas enseñanzas a los chicos que hoy entrena en divisiones infantiles. “Yo siempre les digo que hagan amigos. El rugby te deja eso: amistades para toda la vida. Después sirve para todo, para el trabajo, para la universidad y para la vida”, afirmó.

El homenaje también permitió reencontrarse con compañeros que hoy viven en distintas partes del país. Algunos llegaron desde Buenos Aires, otros desde Salta y varios continúan ligados al rugby como entrenadores o dirigentes.

“Tenemos un grupo fantástico y seguimos juntándonos una vez al año. Hoy incluso vamos a comer todos juntos acá en Lawn Tennis”, contó Villalonga.

La emoción se hizo visible durante la entrega de las placas. Muchos de ellos no se veían desde hacía meses y el acto terminó funcionando como una excusa perfecta para volver a abrazarse y revivir recuerdos de juventud.

“Es una caricia al alma que la gente se acuerde de lo que hicimos y del sacrificio que hubo detrás”, expresó el ex capitán.

El contexto elegido para el reconocimiento tampoco pasó desapercibido. Que el homenaje se realizara en medio de un partido profesional de Tarucas generó un puente simbólico entre distintas generaciones del rugby tucumano: los pioneros que rompieron barreras en los 80 y los jóvenes que hoy sueñan con llegar al alto rendimiento.

“Lo lindo es recordar no solamente a nosotros, sino también el momento que vivía el rugby tucumano. Nosotros fuimos parte de una etapa en la que la provincia pegó un salto enorme”, reflexionó Julio Paz.

Cuatro décadas después, aquellos juveniles campeones volvieron a caminar juntos por una cancha y comprobaron que el tiempo puede cambiar muchas cosas, menos el sentido de pertenencia y los lazos que construyó el rugby. 

Lista alfabética – Seleccionado Juvenil Tucumano 1986

Antolín, Fernando

Caliera, Marcelo

Chavanne, José

Díaz, Jorge Payaso

Fornaciari, Chari

Gauna, Pedro

Gutiérrez, Juan

Japaze, Hugo

Lacoseglia, Fernando

Lembo, Alexis

Lucero, Diego

Macome, Agustín

Martínez Riera, Javier

Medici, Lorenzo

Mesón, Santiago

Miranda, Carlos

Montaner, Sergio

Navarro, Rodolfo

Parra, José Antinio

Paz, Julio

Paz Posse, Rodolfo

Riera, Marcos

Rojo, Héctor

Terán, Fabián

Toll, Pablo

Urdaneta, Bernardo

Uriburu, Hernán

Vagner, Cristian

Villalonga, Carlos

Zelarayán, Carlos

Cuerpo técnico

Fornaciari, Chari

Zelarayán, Carlos

Temas TucumánBuenos AiresArgentinaSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina
1

Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso
2

La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor
3

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años
4

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo
5

La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
2

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
3

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Carta del apóstol Santiago
4

Carta del apóstol Santiago

Como bailando en la cubierta del Titanic
5

Como bailando en la cubierta del Titanic

Más Noticias
El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Canessa-Puccio: paradigmas de la solidaridad o de la ausencia de empatía

Canessa-Puccio: paradigmas de la solidaridad o de la ausencia de empatía

Comentarios