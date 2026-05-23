Santiago Heredia brilló con tres tries y llevó a Tarucas nuevamente a zona de semifinales

Santiago Heredia volvió a transformarse en una de las grandes figuras de Tarucas en una noche clave para la franquicia del NOA. El tercera línea apoyó tres tries en la contundente victoria 43-14 frente a Yacaré XV en La Caldera de Parque y confirmó su impresionante presente ofensivo: ya suma seis conquistas en los últimos dos partidos y se consolidó como una de las principales armas del equipo de Álvaro Galindo, especialmente a partir de su enorme capacidad para conducir los mauls.