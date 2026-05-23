Santiago Heredia brilló con tres tries y llevó a Tarucas nuevamente a zona de semifinales
El tercera línea fue la gran figura en la goleada 43-14 de Tarucas sobre Yacaré XV en La Caldera. Heredia suma seis tries en los últimos dos partidos y se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo de Álvaro Galindo en el Súper Rugby Américas.
Santiago Heredia volvió a transformarse en una de las grandes figuras de Tarucas en una noche clave para la franquicia del NOA. El tercera línea apoyó tres tries en la contundente victoria 43-14 frente a Yacaré XV en La Caldera de Parque y confirmó su impresionante presente ofensivo: ya suma seis conquistas en los últimos dos partidos y se consolidó como una de las principales armas del equipo de Álvaro Galindo, especialmente a partir de su enorme capacidad para conducir los mauls.
El triunfo le permitió a Tarucas volver a meterse en zona de semifinales del Súper Rugby Américas. Con la derrota de Selknam frente a Capibaras en Chile, la franquicia del NOA llegó a 34 puntos y quedaron nuevamente entre los cuatro mejores del torneo a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular.
“Estamos muy felices. Se nos dieron los resultados que queríamos y también nos dieron una mano los Capibaras ganándole a Selknam. Creo que estamos más vivos que nunca para poder disputar esa semifinal que tanto queremos”, aseguró..
El forward también valoró la evolución que mostró el equipo en las últimas semanas. “Contra Dogos tuvimos un partido durísimo que no se nos dio por pequeños detalles. Pudimos corregir cosas, después le ganamos a Pampas y hoy volvimos a jugar muy bien”, explicó.
Aunque volvió a ser determinante en ataque, Heredia eligió destacar el esfuerzo colectivo. “Estoy muy feliz, pero la mayoría de los tries son del equipo. En el maul hacemos un gran trabajo entre todos”, señaló.