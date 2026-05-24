Los ciclistas piden más infraestructura en las calles y cargan contra quienes manejan autos

Otro socio de Metabici, Mariano Re, afirmó que “muchos problemas se solucionan segregando el espacio físicamente para poder circular seguro. Con una ciclovía bien hecha no te van a pasar rozando, no te van a abrir la puerta, no va a haber baches y no te pondrá en riesgo cualquiera maniobra de otro vehículo. Donde sí habrá problemas será en las intersecciones, lugar que muchas ciudades con ciclovías no pueden resolver, porque la prioridad de paso queda a merced de la educación vial y de la fiscalización de las normas”.