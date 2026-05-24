Los ciclistas piden más infraestructura en las calles y cargan contra quienes manejan autos

“Sólo una persona que no anda en bicicleta piensa que el clima es un problema para el ciclista”, sostenía el diplomático Dirk Janssen, ex embajador en Panamá de los Países Bajos y fervoroso promotor de la bicicleta como medio de transporte urbano.
Su país es uno de los líderes mundiales en cantidad de ciclistas, al punto que toda su infraestructura de transporte público está diseñada para combinarse con esos rodados. Los Países Bajos es conocido por tener uno de los sistemas de transporte más integrados, limpios y puntuales del mundo. La red se utiliza fácilmente con una sola tarjeta inteligente (OV-chipkaart) o con las bancarias sin contacto, permitiendo hacer trasbordos entre trenes, tranvías, subtes, colectivos, ferris y bicicletas.
Janssen publicó decenas de videos en las redes, donde mostraba las inclemencias climáticas que soportan los holandeses en el frío y ventoso invierno y el lluvioso verano y donde nada impedía que los “naranjas” dejaran de utilizar sus bicicletas.
LA GACETA realizó un sondeo para consultar cuáles son los mayores problemas, obstáculos o peligros que enfrentan los ciclistas urbanos en Tucumán.
Claramente, el clima no encabezó el relevamiento y en coincidencia con Janssen, sólo quien no anda en bici supone que el calor, el frío o la lluvia pueden ser un inconveniente.
El 36% opinó que “la falta de ciclovías o bicisendas” es el mayor problema que tienen los ciclistas tucumanos. El 24% dijo que “los que pasan rozando (autos, motos, colectivos)” constituyen uno de los principales peligros. El 15% le adjudicó a “los baches y calles en mal estado” un obstáculo significativo. Luego siguieron “los abre puertas que no miran atrás” (10%); “el no respeto a la prioridad de paso de las bicis” (7%); “el clima: frío, calor o lluvias” (5%); “la velocidad de los vehículos” (2%); y “el escaso o nulo estacionamiento para dejar la bici” (2%).
Conciencia cívica
“Coincido con todas las opciones, excepto el clima. Pero fundamentalmente la falta de conciencia civil, la carencia de infraestructura urbana, el poco respeto al ciclista y la nula imaginación de la clase dirigente para pensar la movilidad urbana”, opinó el ciclista Sebastián Ganzburg, socio de la ONG Metabici.
María Castagnaro listó sus mayores preocupaciones: “1- Los que te pasan rozando y encima a veces rápido; 2- Los que abren las puertas sin mirar; 3- Lo que te cruzan el auto para doblar por adelante tuyo en vez de esperar atrás como lo harían con cualquier auto; 4- El terrible estado de las calles. Voy rebotando con la bici y te obliga a abrirte demás para esquivar algunos pozos (con el riesgo de que te pise un auto)”.
Castagnaro contó las dificultades que tiene en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT porque “las calles están en mal estado” y a veces está obligada a hacer malabares entre baches y autos que circulan en doble mano y a mucha velocidad. “Tema aparte es la falta de gestión de las autoridades con la Municipalidad para que arreglen los accesos”, agregó.
“Lo que más me preocupa o angustia es el maltrato a quienes nos movemos en bici, e infiero que a las mujeres nos afecta más. El mejor ejemplo son los autos que se estacionan en doble y hasta triple fila y cuando intentás pasar por el carril de la izquierda, con una distancia prudencial, te insultan, pero no a quienes dejan el auto mal estacionado. Los autos en doble fila me dan pánico”, compartió Lorena Córdoba.
Otro socio de Metabici, Mariano Re, afirmó que “muchos problemas se solucionan segregando el espacio físicamente para poder circular seguro. Con una ciclovía bien hecha no te van a pasar rozando, no te van a abrir la puerta, no va a haber baches y no te pondrá en riesgo cualquiera maniobra de otro vehículo. Donde sí habrá problemas será en las intersecciones, lugar que muchas ciudades con ciclovías no pueden resolver, porque la prioridad de paso queda a merced de la educación vial y de la fiscalización de las normas”.
Re consideró que dentro de las necesidades de infraestructura están los estacionamientos amplios, seguros, visibles y techados. “Si uno no deja el auto en un pasaje sin luz donde no pasa nadie, ¿por qué haría lo mismo con la bici?”, se preguntó.
Voces en contra
Los lectores también expresaron sus reclamos hacia los ciclistas. “El mayor peligro para los ciclistas son los ciclistas que no respetan las normas”, afirmó Mónica Ruesjas.
Carlos Francisco Bulacios opinó que “los ciclistas no respetan las reglas de tránsito. Aparentemente son daltónicos”.
“En los semáforos los ciclistas “deportivos” no respetan la luz roja, siendo la mayoría adultos pero por lo visto sin criterio, sin respeto por los demás; lo más triste sin aprecio por su integridad”, escribió Reinaldo Hugo Dib.
En una línea similar, Alejandro Perez Filgueira afirmó que “el mayor peligro para los ciclistas (y motociclistas) son ellos mismos”.
Sergio Gustavo Romano también apuntó contra “la imprudencia de los ciclistas” y contó que “en dos días seguidos casi me atropellan dos ciclistas: la primera vez, bajando del colectivo, que por un auto mal estacionado no pudo arrimarse al cordón; y al día siguiente caminando por la vereda me pasó otro ciclista corriendo carrera por la misma vereda”. “Para que te respeten primero hay que respetar. Que alguien les explique que la ley de tránsito también rige para ellos”, reclamó.
Por último, el lector Carlos Barrionuevo aportó dos obstáculos más que afrontan los ciclistas: “Frecuentemente, los que repavimentan dejan un letal reborde entre el cordón y la carpeta asfáltica” y agregó que en el sondeo “no se mencionan los peligrosísimos árboles con ramas que se extienden sobre el pavimento y pueden provocar graves lesiones en la cara”.