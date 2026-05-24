La era de los perdedores

Más que respuestas materiales o derechos sociales, los humillados y ofendidos buscan atención. Una reparación y un eco a la furia generada en el fracaso dentro de un sistema. Y eso es lo que ofrece el tecnopopulismo. Incorrección política, amplificación del discurso de los indignados, impugnaciones a lo establecido, ruptura con el orden anterior. El camino propuesto es la simplificación de los procedimientos deliberativos de la democracia, con una consecuente acumulación de poder dentro de un esquema plebiscitario para las decisiones que toma el líder.