Tucumán Rugby se quedó con el Ángel Guastella en una final inolvidable en la Caldera del Parque

Tucumán Rugby cerró un fin de semana perfecto y se consagró campeón de la XV edición del Torneo Regional “Ángel Guastella” de M-14 al vencer 17-0 a Universitario en la final disputada en la “Caldera del Parque”, el estadio de Lawn Tennis. Más allá del resultado, la jornada dejó una imagen especial: cientos de familias y padres decidieron acercarse para acompañar a los chicos en un escenario distinto, algo que transformó la definición en una experiencia difícil de olvidar para todos los protagonistas.