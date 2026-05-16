Tucumán Rugby y Natación, cara a cara en una prueba de candidato

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby recibe mañana a Natación en Yerba Buena (16:30) por el torneo local. El líder busca ampliar su ventaja ante un escolta directo en la pelea por el título regional.
- El líder llega con 22 puntos tras ganar la final 2025. Ambos clubes priorizan hoy lo deportivo para superar viejos incidentes, enfocándose en el recambio generacional y formativo.
- El triunfo definirá el rumbo hacia la fase final del torneo. La paridad en la tabla hace que ganar otorgue una ventaja psicológica y deportiva clave para las próximas instancias.
El rugby tucumano tendrá esta tarde uno de esos partidos que explican por qué el campeonato local continúa siendo uno de los más competitivos y apasionantes del país. Mañana, desde las 16.30, en Yerba Buena, Tucumán Rugby recibirá a Natación y Gimnasia en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la parte decisiva del torneo.
El “Verdinegro” llega como líder con 22 unidades y buscará dar un golpe importante frente a uno de sus perseguidores directos. Del otro lado estará un Natación que volvió a consolidarse como protagonista y que sabe que un triunfo en Yerba Buena puede dejarlo muy bien parado de cara al cierre de la fase regular.
El antecedente más cercano entre ambos todavía permanece fresco en la memoria de todos. La última vez que se enfrentaron fue en la final del Regional 2025, una definición que terminó con victoria para Tucumán Rugby, aunque también quedó marcada por los incidentes protagonizados por algunos hinchas del conjunto local, que arrojaron proyectiles contra jugadores del equipo "blanco".
Sin embargo, puertas adentro, ambos clubes intentan correrse de aquella polémica y enfocarse exclusivamente en lo deportivo. “Para nosotros es solamente deportivo. Natación es un club amigo, un club de toda la vida”, aseguró Julio Paz, presidente de Tucumán Rugby, quien además remarcó la importancia del partido por el presente de ambos equipos.
“El equipo se viene preparando fuerte desde la pretemporada y cada semana se trabaja de la mejor manera. Este es un lindo desafío porque enfrentamos a un rival competitivo, que está cerca nuestro en la tabla. Queremos seguir creciendo y mejorando el nivel”, explicó.
Paz también destacó que el protagonismo del “Verdinegro” no es casualidad, sino el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. “Tratamos siempre de ser protagonistas. Esto no es algo de ahora; es un trabajo largo, que incluye pretemporadas, juveniles y desarrollo constante. Hoy tenemos muchos chicos jóvenes empujando y eso permite sostenerse arriba”, remarcó.
En Natación el análisis es parecido. Juan José Terraf, presidente de la institución “blanca”, valoró la competitividad del rugby tucumano y aseguró que el encuentro será determinante para las aspiraciones del club.
“Todos los equipos son difíciles. Es cierto que en los últimos años hubo mucho protagonismo de Natación, Tucumán Rugby, Lawn Tennis o Universitario, pero cualquiera puede complicarte. Este partido es muy importante pensando en nuestras pretensiones”, señaló.
Terraf hizo especial énfasis en el trabajo formativo que viene desarrollando el club desde hace varios años y que hoy vuelve a verse reflejado en Primera. “Hay un trabajo muy fuerte de base y de formación. No solamente desde lo deportivo, sino también desde los valores y el sentido de pertenencia. Los chicos que llegan tienen buenos espejos donde mirarse y entienden lo que significa representar a Natación”, explicó.
El dirigente también reconoció el peso que puede tener el resultado en la pelea por la clasificación. “Con las fechas que quedan y la diferencia mínima de puntos entre los equipos de arriba, ganar te da una tranquilidad importante porque te permite depender de vos mismo”, sostuvo.
Más allá del campeonato, en Natación también viven un momento especial por la recuperación del sistema lumínico del club, que volvió a funcionar luego de 13 años. Hace algunos días incluso realizaron un amistoso nocturno frente a Lawn Tennis.
“Es una satisfacción enorme. Fuimos uno de los primeros clubes de Tucumán en tener luces y hacía muchísimo tiempo que no podíamos utilizarlas. Cambiamos las halógenas por LED y eso representa una evolución para el club”, explicó Terraf.
Incluso, no descartó que en el futuro puedan organizar partidos oficiales en horario nocturno, especialmente durante el verano. “Todavía tenemos que resolver algunos detalles técnicos, pero ojalá podamos hacerlo. Sería una solución importante para las altas temperaturas”, comentó.
Mientras tanto, el foco principal estará puesto en lo que suceda esta tarde en Yerba Buena. Tucumán Rugby quiere defender la cima; Natación pretende dar un golpe de autoridad. Y ambos saben que, aunque todavía falte camino por recorrer, el partido puede valer mucho más que cuatro puntos.
La fecha tendrá además otros encuentros atractivos. Hoy, desde las 16.15, Huirapuca recibirá a Los Tarcos en Concepción, en otro duelo clave por la tabla de posiciones. A las 16.30, Jockey Club de Tucumán se enfrentará con Cardenales.
La jornada se completará mañana, desde las 16, cuando Tucumán Lawn Tennis reciba a Lince en La Caldera del Parque