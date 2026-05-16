Tucumán Rugby y Natación, cara a cara en una prueba de candidato

Terraf hizo especial énfasis en el trabajo formativo que viene desarrollando el club desde hace varios años y que hoy vuelve a verse reflejado en Primera. “Hay un trabajo muy fuerte de base y de formación. No solamente desde lo deportivo, sino también desde los valores y el sentido de pertenencia. Los chicos que llegan tienen buenos espejos donde mirarse y entienden lo que significa representar a Natación”, explicó.