Secciones
SociedadActualidad

A tres meses del Mundial, cuánto cuesta la camiseta titular de la Selección Argentina

La camiseta de la Selección tiene una calificación de 4.7 sobre 5 de parte de los usuarios.

A tres meses del Mundial, cuánto cuesta la camiseta titular de la Selección Argentina Foto: Adidas
Hace 4 Hs

Estados Unidos, Canadá y México ya están listos para recibir a las 48 selecciones que clasificaron al Mundial de Fútbol 2026. En Argentina, el último campeón del mundo, el clima de la competencia se vive de una manera particular. Las energías del fútbol se contagian y, por unas semanas, todo se tiñe de blanco y celeste. Por eso, antes de que empiecen a escasear, es bueno prever la compra de una camiseta oficial de la Selección.

"Cuti" Romero, entre dos realidades: cuestionado en Tottenham y pilar de la Selección

Cuti Romero, entre dos realidades: cuestionado en Tottenham y pilar de la Selección

Adidas es el fabricante y distribuidor oficial de la casaca albiceleste, una idea del diseñador Martín Tibabuzo. En las tiendas de la marca alemana es donde se ofrece todo tipo de indumentaria de la Selección, ya que Adidas es desde hace años el proveedor histórico del vestuario tanto del equipo como de los miles de fanáticos de todo el mundo que buscan vestir los colores del país.

Alistándose para el Mundial: cuánto cuesta la camiseta de la Selección

En su tienda oficial, Adidas tiene decenas de productos de la Selección Argentina. Las opciones van desde camisetas hasta medias, con opciones en talles y diseños para hombre o mujer. Los combos incluyen shorts, buzos, pantalones, camperas, chombas, rompevientos, pelotas, gorras, botellas y muchos accesorios más.

La camiseta titular de la Selección Argentina 26 tiene un costo de $149.999 y la página de Adidas advierte que es un artículo que, de momento, tiene una alta demanda. El plus de esta camiseta es que es personalizable, por lo que se puede agregar un nombre en la espalda, ya sea el propio o el de un jugador. Está disponible en varios talles, desde el XS hasta el 3XL. Entre las valoraciones de los compradores, tiene una calificación de 4.7 sobre 5. Fue evaluada como de excelente comodidad y calidad, pero con una calificación ligeramente inferior en longitud y ajuste.

La camiseta de la Selección Argentina 26 local manga larga, también personalizable, tiene un costo de $179.999. Aunque algunos talles no están disponibles, la página ofrece la opción de notificar al usuario una vez que esté nuevamente en stock.

Adidas también ofrece envíos gratis en compras superiores a $199.999. Puede abonarse con tarjetas Visa, MasterCard, American Express y NaranjaX. Se ofrecen 6 cuotas sin interés en compras mayores a $149.999. La entrega demora entre 5 y 6 días hábiles y, hasta Tucumán, el envío tiene un costo de $8.999.

Temas Selección Argentina de fútbolCopa Mundial de Clubes de la FIFA Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
5

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
6

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Más Noticias
Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

Del adiós de Guillermo Aquino al regreso de Rebord: el volantazo que sacude a Blender

Del adiós de Guillermo Aquino al regreso de Rebord: el volantazo que sacude a Blender

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios