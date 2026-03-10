A tres meses del Mundial, cuánto cuesta la camiseta titular de la Selección Argentina

Estados Unidos, Canadá y México ya están listos para recibir a las 48 selecciones que clasificaron al Mundial de Fútbol 2026. En Argentina, el último campeón del mundo, el clima de la competencia se vive de una manera particular. Las energías del fútbol se contagian y, por unas semanas, todo se tiñe de blanco y celeste. Por eso, antes de que empiecen a escasear, es bueno prever la compra de una camiseta oficial de la Selección.
Adidas es el fabricante y distribuidor oficial de la casaca albiceleste, una idea del diseñador Martín Tibabuzo. En las tiendas de la marca alemana es donde se ofrece todo tipo de indumentaria de la Selección, ya que Adidas es desde hace años el proveedor histórico del vestuario tanto del equipo como de los miles de fanáticos de todo el mundo que buscan vestir los colores del país.
Alistándose para el Mundial: cuánto cuesta la camiseta de la Selección
En su tienda oficial, Adidas tiene decenas de productos de la Selección Argentina. Las opciones van desde camisetas hasta medias, con opciones en talles y diseños para hombre o mujer. Los combos incluyen shorts, buzos, pantalones, camperas, chombas, rompevientos, pelotas, gorras, botellas y muchos accesorios más.
La camiseta titular de la Selección Argentina 26 tiene un costo de $149.999 y la página de Adidas advierte que es un artículo que, de momento, tiene una alta demanda. El plus de esta camiseta es que es personalizable, por lo que se puede agregar un nombre en la espalda, ya sea el propio o el de un jugador. Está disponible en varios talles, desde el XS hasta el 3XL. Entre las valoraciones de los compradores, tiene una calificación de 4.7 sobre 5. Fue evaluada como de excelente comodidad y calidad, pero con una calificación ligeramente inferior en longitud y ajuste.
La camiseta de la Selección Argentina 26 local manga larga, también personalizable, tiene un costo de $179.999. Aunque algunos talles no están disponibles, la página ofrece la opción de notificar al usuario una vez que esté nuevamente en stock.
Adidas también ofrece envíos gratis en compras superiores a $199.999. Puede abonarse con tarjetas Visa, MasterCard, American Express y NaranjaX. Se ofrecen 6 cuotas sin interés en compras mayores a $149.999. La entrega demora entre 5 y 6 días hábiles y, hasta Tucumán, el envío tiene un costo de $8.999.