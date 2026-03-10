A tres meses del Mundial, cuánto cuesta la camiseta titular de la Selección Argentina

La camiseta titular de la Selección Argentina 26 tiene un costo de $149.999 y la página de Adidas advierte que es un artículo que, de momento, tiene una alta demanda. El plus de esta camiseta es que es personalizable, por lo que se puede agregar un nombre en la espalda, ya sea el propio o el de un jugador. Está disponible en varios talles, desde el XS hasta el 3XL. Entre las valoraciones de los compradores, tiene una calificación de 4.7 sobre 5. Fue evaluada como de excelente comodidad y calidad, pero con una calificación ligeramente inferior en longitud y ajuste.