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El "Gran Cañón argentino" está escondido en el norte: la muralla gigante declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

El silencio cobra fuerza entre medio de un paisaje avasallante: los paredones rojizos se vuelcan amenazantes sobre los visitantes empequeñecidos ante tanta solemnidad.

Parque Nacional Talampaya en La Rioja, una maravilla natural de la Argentina.
Parque Nacional Talampaya en La Rioja, una maravilla natural de la Argentina. Imagen: Turismo de La Rioja
Por Luisina Acosta Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El Parque Talampaya en La Rioja alberga un imponente cañón de 150 metros, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su valor geológico, paleontológico e histórico.
  • Surgido hace 200 millones de años con la Cordillera de los Andes, el sitio alberga fósiles del Triásico y petroglifos de antiguos pueblos originarios como los diaguitas.
  • Consolidado como el 'Gran Cañón argentino', el parque impulsa el ecoturismo sostenible mediante visitas guiadas y actividades que aseguran la preservación de su entorno único.
Resumen generado con IA

Una muralla gigante tapa el Sol y todo lo que hay debajo se empequeñece. La naturaleza es feroz en la quietud, cuando se muestra aplastante con sus riscos colorados que alcanzan hasta los 150 metros de altura. Una configuración de columnas colosales da lugar a un paisaje prehistórico que puede caminarse ahora en la actualidad. El Cañón de Talampaya en La Rioja es una joya argentina que guarda tanta espectacularidad como la versión norteamericana.

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Ubicado en el Parque nacional de Talampaya, a unos 220 kilómetros de la capital, La Rioja, se encuentra este desfiladero, el atractivo principal de esta área protegida. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, estos sedimentos resultan del Período Triásico, conservándose como una instantánea por donde transitaron famosos dinosaurios.

Una reserva de la historia más antigua 

Emergido de las profundidades del planeta durante el proceso de creación de la Cordillera de los Andes, el Cañón es una estructura geológica de más de 200 millones de años. Testigo del paso de criaturas ancestrales y de pueblos milenarios, este suelo es un escenario arrancado del tiempo, marcado por las paredes rojizas y esculpidas por la paciencia del agua y del viento.

El nombre mismo del lugar encierra su esencia más pura. Derivado del quechua, Talampaya se traduce como "río seco del tala" (tala por el árbol, ampa por el río y aya por lo seco). Es el cauce de un río ausente, moldeado por el roce de placas tectónicas y las lluvias torrenciales del verano, lo que guía los pasos del viajero. En este laberinto de tierra colorada, la erosión dejó al descubierto depósitos fluviales ordenados en siete capas, creando una imponente paleta de colores dominada por el rojizo vivo, pero matizada con tonos marrones, grises y verdes.

Formaciones que cuentan relatos propios 

Adentrarse en el cañón es también jugar con la imaginación y la cultura. Las titánicas paredes de piedra cortan el aire y juegan con el eco, mientras que el relieve caprichoso fue bautizado por los visitantes con formas reconocibles como El Monje, La Chimenea, La Catedral o El Rey Mago. Pero más allá de las geoformas, el verdadero tesoro de este suelo radica en su valor paleontológico: aquí habitó el Lagosuchus talampayensis, uno de los primeros dinosaurios que pisó la Tierra, dejando restos fósiles que conviven hoy con la fauna autóctona de guanacos y cóndores.

La huella humana también quedó grabada en la piedra como un registro sagrado y cotidiano. Hace más de mil años, pueblos originarios como los diaguitas utilizaron de forma temporal las cuevas de la zona. En sus rocas legaron petroglifos fascinantes: figuras humanas con lazos, animales, serpientes y representaciones de chamanes con cuernos, acompañados de cactus que sugieren el uso ritual del peyote. Junto a este arte rupestre, aún se conservan morteros comunitarios fijos en la piedra, mudos testigos de cómo la vida humana se adaptó a la hostilidad del desierto riojano.

Para quienes buscan explorarlo, el Parque Nacional ofrece alternativas que exceden la clásica postal. Si bien el Cañón de Talampaya requiere obligatoriamente el acompañamiento de un guía y vehículos autorizados, el área protegida también resguarda la Ciudad Perdida y el Valle del Arco Iris, circuitos laberínticos que pueden recorrerse a pie. Además, para los amantes de la aventura, existen opciones de recorridos en bicicleta y místicas caminatas nocturnas bajo la luz de la luna llena, donde el frío del tiempo y el silencio del desierto cobran una magia completamente nueva.

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