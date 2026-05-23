El "Gran Cañón argentino" está escondido en el norte: la muralla gigante declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Formaciones que cuentan relatos propios

Adentrarse en el cañón es también jugar con la imaginación y la cultura. Las titánicas paredes de piedra cortan el aire y juegan con el eco, mientras que el relieve caprichoso fue bautizado por los visitantes con formas reconocibles como El Monje, La Chimenea, La Catedral o El Rey Mago. Pero más allá de las geoformas, el verdadero tesoro de este suelo radica en su valor paleontológico: aquí habitó el Lagosuchus talampayensis, uno de los primeros dinosaurios que pisó la Tierra, dejando restos fósiles que conviven hoy con la fauna autóctona de guanacos y cóndores.