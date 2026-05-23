Cepillarse los dientes o lavar la ropa: cómo hacer de la rutina una forma de meditación

“Meditación de atención plena”, esa es la categoría en que expertos en psicología reconocen a esta forma de conectar con el organismo y la psiquis que desafía el imaginario de monásticos budistas que dedican su vida a la elevación espiritual. Lejos de consistir en aislamientos en monasterios o cuevas, esta práctica se basa en algo menos elevado: concentrarse en el presente y calmar tanto la mente como el cuerpo.