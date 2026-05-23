Temperatura corporal felina: cómo saber si tu gato tiene frío y evitar la hipotermia

Un mito difundido sobre la temperatura de los gatos

Existe la creencia de que tocar las orejas de tus gatos sirve de referente para conocer si su temperatura corporal está regulada o no. En realidad, no es un buen método para determinar si tiene frío. Estos son lugares que tienen poco pelo y, por ende, poca cobertura. Las orejas se pueden enfriar muy fácilmente sin que necesariamente el animal esté padeciendo frío.