Fito Páez confirmó su romance con Sofía Gala: le dedicó su nuevo disco y hubo beso en público

Resumen para apurados
- Fito Páez confirmó su romance con la actriz Sofía Gala al dedicarle su nuevo disco "Shine" y besarla en público durante la presentación del álbum en Buenos Aires.
- La revelación ocurrió tras días de rumores y en medio de la tensión por su reciente show en el Movistar Arena, donde fue abucheado por tocar temas nuevos y no sus clásicos.
- El blanqueo del romance y la polémica por su show mantienen a Páez bajo el foco mediático, mientras se proyecta el impacto de este vínculo en su carrera artística y personal.
El nombre de Fito Páez volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no solo por su música. Después de varios días de rumores, el artista confirmó públicamente su vínculo con Sofía Gala durante la presentación de su nuevo álbum y la imagen del momento rápidamente se viralizó en redes sociales.
La escena ocurrió frente a artistas, periodistas e invitados especiales, cuando el músico se acercó hasta donde estaba la actriz y le dio un beso delante de todos los presentes. El gesto fue interpretado como la confirmación definitiva del romance y generó una inmediata repercusión en el mundo del espectáculo.
El romántico gesto de Fito Páez durante la presentación de “Shine”
La confirmación llegó en una presentación íntima del nuevo trabajo discográfico del rosarino, donde además hubo palabras cargadas de emoción. Antes de interpretar canciones de “Shine”, Fito le dedicó un mensaje especial a Sofía Gala que sorprendió a los asistentes.
“Se lo dedico a Sofía Gala por su compañía, por su amor, por sus charlas y por la comprensión de este momento complejísimo que estamos pasando juntos”, expresó el cantante visiblemente conmovido.
Las palabras despertaron una ovación y generaron un clima completamente diferente al que el músico había atravesado horas antes durante su show en el Movistar Arena.
El escándalo en el Movistar Arena que desató críticas y silbidos
La presentación de Fito Páez en el estadio porteño estuvo atravesada por momentos de tensión y malestar entre parte del público. Muchos fanáticos cuestionaron que el recital estuviera enfocado casi exclusivamente en las canciones de su nuevo disco y no en los clásicos más populares de su carrera.
Temas emblemáticos como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6” y “El amor después del amor” aparecieron recién avanzada la noche, situación que provocó reclamos, silbidos y gritos desde distintos sectores del estadio.
En medio de la incomodidad, el artista respondió desde el escenario con evidente molestia, lo que incrementó aún más la tensión del recital y convirtió al show en uno de los episodios más comentados de los últimos tiempos.
La reacción de Moria Casán y el mensaje de Fito en redes
En paralelo, Moria Casán también opinó sobre la relación entre su hija y el músico. La diva sorprendió con una frase que rápidamente generó repercusión al definir a Sofía Gala como “la Yoko Ono de Fito”, en referencia al vínculo artístico e intelectual que observa entre ambos.
Tras la polémica y la repercusión de las últimas horas, el cantante utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje breve pero contundente: “Nunca voy a olvidar esta noche”.
La frase quedó abierta a distintas interpretaciones. Mientras algunos la vincularon con las críticas recibidas en el Movistar Arena, otros consideraron que reflejó el impacto emocional que le dejó la presentación de su nuevo disco y la oficialización de su romance con Sofía Gala.